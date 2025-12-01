鉅亨網編譯段智恆 2025-12-01 22:20

《彭博》周一 (12/1) 報導，摩根士丹利 (MS-US) 策略師 James Lord 表示，韓元近期的大幅貶值或許已接近尾聲，隨著美國聯準會 (Fed) 預期進入降息循環、南韓央行結束寬鬆周期，韓元有望逐步走穩，甚至收復部分跌幅。

韓元快回神了？策略師：美國降息＋南韓停止寬鬆是關鍵(圖：REUTERS/TPG)

Lord 指出，韓元短線仍可能維持震盪，但貨幣政策轉折與國際貿易緊張情勢緩和，正讓韓元的「風險報酬開始更傾向復甦與表現回升」。韓元今年下半年貶幅逾 8%，是亞洲表現最弱的貨幣，近日更逼近 2009 年以來低點。

他表示，南韓投資資金持續外流是韓元走弱的主因之一，當地基金大量投入海外市場，加劇匯價壓力。此外，美韓利差擴大也使韓元承受額外賣壓。今年兩國利差一度擴大至 2 個百分點，為 1999 年有紀錄以來最大。

摩根士丹利預估，隨著美國經濟數據轉弱，Fed 可能在 2026 年進行三次降息，帶動美元走軟，韓元可望獲得喘息空間。相較之下，南韓央行已在 2024 年 10 月至今年間降息四次，近期連續四次會議維持利率不變，並在上周決策聲明中刪除「維持降息立場」的措辭，顯示放寬周期大致告一段落。

市場人士也將韓元弱勢部分歸因於散戶大舉買進海外 ETF 與美股，特別是追蹤科技股的槓桿型 ETF。官方數據顯示，南韓散戶今年已淨買入約 300 億美元美股，創歷史新高，幾乎是 2024 年購買量的三倍。