俄羅斯對中國免簽 機票預訂應聲大增 中俄航班量早已超過疫情前

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-02 04:30

根據俄羅斯總統普丁簽署的命令，即日起至 2026 年 9 月 14 日（含），中國公民可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯，免簽天數為 30 天。

俄羅斯對中國免簽，機票預訂應聲大增。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周一（1 日）報導，飛豬的數據顯示，政策公布不到一小時，平台上前往俄羅斯的機票搜索量比前一天激增超 8 倍，預訂量亦大增近 5 倍。去哪兒平台上的俄羅斯相關機票搜索量也瞬時激增。

免簽政策對航空公司來說也是好消息，相比其他歐美航線，目前中俄航線早已滿血恢復，航班量超過新冠肺炎疫情前的水準。

航班管家 DAST 的數據顯示，2025 年 10 月中俄往返航班量 2,096 班次，較去年同期增長 24.2%，較 2019 年增長 6.1%。10 月通航航班量 TOP 3 航線分別為上海浦東 - 謝列梅捷沃（207 班次）、北京大興 - 謝列梅捷沃（169 班次）、北京首都 - 謝列梅捷沃（124 班次）。

執飛的航空公司中，俄羅斯航空的航班量最多（554 班次），接著是東航（320 班次）和西伯利亞航空（179 班次）。

不少中國航空公司也大幅增班俄羅斯。航班管家的數據顯示，相較於 2019 年的中俄往返航班量，成都航空增班超過 2 倍，海航、國航、東航增班均超過 1 倍。