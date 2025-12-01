鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-01 11:20

加密貨幣市場在今 (1) 日亞洲早盤交易時段再度上演大跳水，全球最大加密貨幣比特幣(BTC) 盤中一度跌破 8.7 萬美元，日內跌幅一度超過 5%，以太幣 (ETH) 盤中跌幅也超過 5%，失守 2900 美元，XRP、狗狗幣跌超 6%，Solana、艾達幣跌近 6%。

避險情緒濃+鮑爾辭職謠言！比特幣今早一度崩逾5% 分析師：恐下探測試8萬美元關卡（圖：Shutterstock）

加密貨幣價格此次下殺，可能跟市場上流傳的一則跟聯準會 (Fed) 主席鮑爾將在美東時間周一 (1 日) 晚間 7 點舉行的緊急會議上宣布辭職的消息有關，但截至目前，外媒並未報導相關消息。分析師指出，上述傳聞很有可能是假消息。

美國總統川普周日 (11 月 30 日) 表示，已決定下一任 Fed 主席的人選。白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，有跡象顯示，川普可能在今年底前敲定下任 Fed 主席人選。

Coinglass 數據顯示，24 小時內，加密貨幣全網合約爆倉 5.28 美元，爆倉人數達 17.72 萬人，其中多單爆倉 4.66 億美元，空單爆倉 6,175 萬美元，最大單筆爆倉單發生在 Binance-ETHUSDC，價值 1448.17 萬美元。

《彭博資訊》報導分析，加密貨幣市場的根基依然不穩，本輪長達數周的拋售潮始於 10 月初，當時槓桿押注頭寸約 190 億美元慘遭平倉，比特幣價格從創下 12 萬 625 美元的歷史新高。隨著拋壓暫緩，這款加密貨幣上星期收復失地，回升至 9 萬美元上方。經歷今日最新這波拋售後，交易員正嚴陣以待更大規模的下跌行情。

FalconX 亞太區衍生品交易主管 Sean McNulty 說：「12 月開局市場避險情緒濃厚，最令人擔憂的是比特幣 ETF 資金流入稀少，且逢低買入者缺席。我們預計結構性阻力本月將持續，正在關注 8 萬美元關口，這將是下一個關鍵支撐位。」