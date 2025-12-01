美媒：「川普交易」遭遇重創 DJT股票等相關資產價格大幅下跌

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-01 06:10

美媒：「川普交易」遭遇重創 相關資產價格大幅下跌

美媒：「川普交易」遭遇重創 相關資產價格大幅下跌

曾備受市場追捧的「川普交易」正面臨嚴峻考驗，美國總統川普上任逾 10 個月，與其本人及家族直接關聯的金融資產正經歷大幅回調，部分投資人遭受顯著損失。

《華爾街日報》(WSJ) 報導，經營 Truth Social 的川普媒體與科技集團 (DJT) 股價自川普就職以來暴跌 75%，與其相關的迷因幣跌幅更超過九成，標誌著市場對政治關聯資產的投機熱情正在快速消退。

川普家族商業版圖中的核心資產遭受重創，DJT 股價較就職日下跌 75%，股價營收比仍高達 1240 倍的異常估值引發市場擔憂。

此外，以川普夫婦命名的迷因幣自就職日起分別重挫 86% 和 99%，9 月推出的 World Liberty Financial 代幣亦下跌約 40%。這些資產正深陷席捲高創投領域的拋售潮，比特幣等主流加密貨幣同樣未能倖免。

分析師指出，投機熱潮退潮是主因。Alpine Macro 首席股票策略師 Nick Giorgi 表示，目前調整屬於「投機狂熱後的健康回調」，未獲利科技股組合近月跌幅達 21%。

Reddit 論壇上有投資人坦言，以 46 美元購買的 DJT 股票已跌至 11.07 美元，凸顯散戶面臨的困境。值得注意的是，DJT 的高估值始終備受爭議，其股價營收比遠超業界平均。

更廣泛的「川普交易」策略呈現複雜分化。醫療保健股、歐洲防務股及華爾街大行表現符合預期，但區域銀行及私人監獄類股表現疲軟，黃金成為意外贏家，今年來上漲近 60% 至每盎司 4200 美元附近，反映投資人對美元和市場的避險情緒。

與之形成鮮明對比的是，比特幣自今年 10 月以來下跌 30%，加密貨幣市場動盪亦波及川普相關商業項目。

目前，市場關注焦點正轉向宏觀經濟指標。投資人密切留意本周將公佈的核心通膨數據 PCE，目前普遍預期聯準會 (Fed) 將在 12 月繼續降息。

儘管標普 500 指數展現韌性，離歷史高點不足 2%，但地緣政治與赤字問題持續影響市場走勢，而美元走弱反映市場對減稅政策加劇財政赤字的擔憂，而做空長天期美債成為對沖利率風險的策略選擇。