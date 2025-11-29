鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-29 12:13

特斯拉前高層爆料：特斯拉也向中國電動車學習！(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，特斯拉前全球銷售與行銷總裁、現任通用汽車 (GM-US) 董事會成員 Jon McNeill 表示，特斯拉曾多次拆解中國電動車，並將從中取得的經驗運用在特斯拉多款熱門車型中。

McNeill 形容特斯拉是一家「學習的海綿」。在他於 2015 至 2018 年任職期間，Model 3 正陷入「量產地獄」的挑戰，而 Model Y 也剛剛釋出初版概念。

當時特斯拉透過拆解中國車款，學到最核心的一課：零件重複利用。

他指出，將一款車型的部分核心零件用於另一款車型，有助於大幅降低成本與提升量產效率，而這項策略明顯體現在 Model 3 與 Model Y 的架構中。

特斯拉執行長馬斯克也於 2019 年財報會議中證實，Model Y 約有四分之三的零件與 Model 3 共用，使得生產能迅速增加。

雖然 McNeill 未透露過去特斯拉拆解了哪些中國品牌，但他提到近期與通用汽車一同拆解中國龍頭比亞迪 (002594-CN) 的車輛時，深刻感受到其零件共用程度已提升到「另一個境界」。

McNeill 表示：「中國工程師非常嚴謹，會在車主看不到的地方盡可能節省成本，而這種方式能帶來巨大的效益。」

他指出，比亞迪與其他中國車廠的最大特色，就是它們將零件重複利用做到極高程度，涵蓋範圍從電池組、熱泵，到座椅內的小型馬達等「輔助性組件」，都能跨車型共用。

他指出：「如果你把所有比亞迪車款拆開，你會發現雨刷馬達、熱泵、線束幾乎全都一樣。他們不會像傳統車廠那樣，每款車都重新設計一套零件。」

他強調，這種做法非常聰明，因為像雨刷馬達這類零件並不影響駕駛體驗，但大量共用卻能有效降低生產成本。

McNeill 也指出，這種深度零件共用的策略，明顯不同於一般車廠常見的「平台共用」，即共享底盤或車架，而中國電動車製造商如此大規模地重複利用零件，在其他傳統汽車製造商中並不常見。

例如，在傳統車廠中，豐田不同車型之間的熱泵、雨刷馬達、座椅致動器等零件都各自獨立設計，也使得 Corolla 與 Camry 的內部結構相差甚大。

McNeill 認為，成本控制對任何新興汽車品牌都是生存關鍵。

談到特斯拉時，他表示：「過去一百年裡，只有一家汽車公司創立並發展壯大，這是有原因的，因為這真的很難。這真的非常非常難，而且需要大量的資金投入。」

Rivian 執行長 RJ Scaringe 也曾透露，該公司拆解小米 SU7 時，對其高度垂直整合的技術平台印象深刻。