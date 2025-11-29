鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-29 04:00

據《藍鯨新聞》報導，天貓「別樣肉客（Beyond Meat）官方旗艦店」周四（27 日）首頁彈出提示：「本店擬於 2025 年 11 月 27 日自主終止經營」，拼多多旗艦店頁面則顯示「伺服器錯誤」。

Beyond Meat關閉天貓旗艦店，「人造肉第一股」淡出中國市場。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》報導，周五登陸天貓 APP 查詢，消費者已無法搜索到「別樣肉客旗艦店」。

Beyond Meat(BYND-US) 在 2022 年 3 月高調入駐天貓，進軍 C 端直售，推出植物基牛肉糜、漢堡牛肉餅、植物豬肉糜等產品。

成立於 2009 年的 Beyond Meat，是美國最早成立的一批植物人造肉公司之一，旨在通過植物蛋白產品替代傳統肉類。投資人包括微軟 (MSFT-US) 創始人比爾 · 蓋茨、美國著名影星萊昂納多 · 迪卡普里奧。

Beyond Meat 於 2019 年 5 月在紐交所掛牌上市，成為「人造肉第一股」。上市當日股價暴漲 163%，創下 2008 年金融危機以來 IPO 首日最大漲幅。

然而，隨著市場變化和營收情況不如預期，曾經火爆資本市場的 Beyond Meat 漸漸走下神壇，股價近幾年一路走低。

Beyond Meat 在 2020 年進入中國市場。當年 4 月，Beyond Meat 在華全資持有的別樣（嘉興）食品公司在浙江成立，註冊資本為人民幣 2,200 萬元。隨後 Beyond Meat 與星巴克 (SBUX-US) 、肯德基、必勝客、金鼎軒等餐飲企業合作，將植物肉產品做成各類中西式菜品。