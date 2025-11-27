〈美股盤後〉感恩節前夕 AI概念股反彈 道瓊漲超300點 美股喜迎連四紅
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
感恩節前夕，美股週三 (26 日) 走揚，受輝達等人工智慧 (AI) 概念股反彈帶動，加上市場預期聯準會將於下月再度降息，推升風險性資產買氣。
市場氣氛同步受到降息預期升溫提振。近數日多名聯準會官員釋出偏向寬鬆的訊號，加上 9 月零售銷售數據表現疲弱，以及上週初領失業救濟金人數增加逾 20 萬人，顯示美國消費動能轉弱。
根據 CME FedWatch 資料顯示，市場預估聯準會在 12 月 9 至 10 日會議降息 25 個基點的機率已超過 80%，明顯高於上週約 40% 的水準。
聯準會《褐皮書》為市場焦點，最近數週美國經濟活動變化不大，整體消費開支進一步下滑，但對高收入消費者的支出影響不大，但中低收入的客戶正緊縮開支。
此外，通膨數據亦成為市場關注焦點。原定本週公布的 9 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，已由美國商務部經濟分析局宣布延後至 12 月 5 日發布，將成為聯準會 12 月決策前的重要依據之一。
在政經面方面，進一步推升降息預期的是，美國財政部長貝森特表示，新任聯準會主席的第二輪面談已接近尾聲，美國總統川普有機會在聖誕節前宣布人選。知情人士透露，白宮經濟顧問哈塞特被視為熱門人選之一。哈塞特與川普立場一致，皆認為在現任主席鮑爾任內，利率水準偏高，仍有下調空間。
美股週三 (26 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 跌 0.41%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.21%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.08%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.22%。
費半成分股多走高。AMD (AMD-US) 大漲 3.93%；博通 (AVGO-US) 大漲 3.26%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.37%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 3.10%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.13%；美光 (MU-US) 上漲 2.55%。
台股 ADR 齊揚向上。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.85%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.55%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.36%。
企業新聞
德銀指出，市場對甲骨文的看空論調「已出現偏多轉向」，並認為投資人尚未充分反映該公司與 OpenAI 合作所帶來的長期價值。甲骨文 (ORCL-US) 勁揚 4.05% 至每股 204.96 美元。
戴爾 (DELL-US) 強漲 5.83% 至每股 133.26 美元，戴爾 2026 財年人工智慧伺服器訂單營收成長超過 150%，今年迄今訂單額已達 300 億美元，分析師預計這一動能將在 2027 財年持續維持。
相較之下，惠普 (HPQ-US) 因財測不如市場預期，並宣布將裁撤約 10% 人力，股價走弱 1.40% 至每股 23.98 美元。
另一邊，農業設備大廠 John Deere(DE-US) 股價承壓，收黑 5.67% 至每股 469.87 美元，主要受第四季獲利下滑影響，曳引機與聯合收割機利潤率轉弱。
至於服飾零售商 Urban Outfitters(URBN-US)，因第三季銷售年增逾 12%，並創 15.3 億美元歷史新高，激勵該股暴漲 13.54% 至每股 77.56 美元。
華爾街分析
Bellwether Wealth 總裁兼投資長 Clark Bellin 表示，美股正嘗試自近幾週的跌勢中回穩反彈，顯示逢低承接買盤仍持續進場。他指出，11 月以來的市場回檔幅度，僅較 10 月下旬高點回落約 4%，明顯低於一般常見的 10% 修正門檻。
Bellin 也補充，儘管預期美股有機會再度挑戰前波高點，但從現在到年底，市場暫時缺乏明確的上漲催化因素。
Globalt Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 表示，先前的市場回調更多是由情緒性賣壓，而非基本面惡化所推動，在這種情況下，年底前股市仍有望再度反彈。
他指出，標普 500 指數自 10 月 28 日至上週四累計下跌約 5%，「只是逢低買盤可能需要更長時間才會重新進場。」
鉅亨溫馨提醒：美股 27 日感恩節將休市一天，28 日將提早休市
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉科技股強勢反攻 博通暴漲11% 川普四月訪中
- 〈美股盤後〉Fed12月降息希望升溫 道瓊漲近500點 三大指數仍難逃周線下挫
- 〈美股盤後〉輝達挫近3% 道瓊漲超660點 迎連三紅
- 〈美股盤後〉輝達無力救全村 台積電ADR挫 費半指數下殺近5%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇