search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

〈美股盤後〉感恩節前夕 AI概念股反彈 道瓊漲超300點 美股喜迎連四紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電

感恩節前夕，美股週三 (26 日) 走揚，受輝達等人工智慧 (AI) 概念股反彈帶動，加上市場預期聯準會將於下月再度降息，推升風險性資產買氣。

cover image of news article
感恩節前夕 AI概念股反彈 道瓊漲超300點 美股喜迎連四紅 (圖：shutterstock)

道瓊指數收盤漲幅達 314.67 點，標普 500 指數收紅 0.69%，那斯達克指數走升 0.82%。


市場氣氛同步受到降息預期升溫提振。近數日多名聯準會官員釋出偏向寬鬆的訊號，加上 9 月零售銷售數據表現疲弱，以及上週初領失業救濟金人數增加逾 20 萬人，顯示美國消費動能轉弱。

根據 CME FedWatch 資料顯示，市場預估聯準會在 12 月 9 至 10 日會議降息 25 個基點的機率已超過 80%，明顯高於上週約 40% 的水準。

聯準會《褐皮書》為市場焦點，最近數週美國經濟活動變化不大，整體消費開支進一步下滑，但對高收入消費者的支出影響不大，但中低收入的客戶正緊縮開支。

此外，通膨數據亦成為市場關注焦點。原定本週公布的 9 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，已由美國商務部經濟分析局宣布延後至 12 月 5 日發布，將成為聯準會 12 月決策前的重要依據之一。

在政經面方面，進一步推升降息預期的是，美國財政部長貝森特表示，新任聯準會主席的第二輪面談已接近尾聲，美國總統川普有機會在聖誕節前宣布人選。知情人士透露，白宮經濟顧問哈塞特被視為熱門人選之一。哈塞特與川普立場一致，皆認為在現任主席鮑爾任內，利率水準偏高，仍有下調空間。

美股週三 (26 日) 主要指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 314.67 點，或 0.67%，收 47,427.12 點。
  • 那斯達克指數上漲 189.099 點，或 0.82%，收 23,214.69 點。
  • S&P 500 指數上漲 46.73 點，或 0.69%，收 6,812.61 點。
  • 費城半導體指數上漲 185.282 點，或 2.76%，收 6,899.461 點。
  • NYSE FANG+ 指數上漲 26.17 點，或 0.16%，收 16,479.00 點。
F
防禦與科技類股領漲，公用事業、資訊科技與原物料漲幅居前，相對之下，醫療保健與通訊服務類股走弱，成為當日少數回檔的板塊。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 跌 0.41%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.21%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.08%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.22%。

費半成分股多走高。AMD (AMD-US) 大漲 3.93%；博通 (AVGO-US) 大漲 3.26%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.37%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 3.10%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.13%；美光 (MU-US) 上漲 2.55%。

台股 ADR 齊揚向上。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.85%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.55%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.36%。

企業新聞

德銀指出，市場對甲骨文的看空論調「已出現偏多轉向」，並認為投資人尚未充分反映該公司與 OpenAI 合作所帶來的長期價值。甲骨文 (ORCL-US) 勁揚 4.05% 至每股 204.96 美元。

戴爾 (DELL-US) 強漲 5.83% 至每股 133.26 美元，戴爾 2026 財年人工智慧伺服器訂單營收成長超過 150%，今年迄今訂單額已達 300 億美元，分析師預計這一動能將在 2027 財年持續維持。

相較之下，惠普 (HPQ-US) 因財測不如市場預期，並宣布將裁撤約 10% 人力，股價走弱 1.40% 至每股 23.98 美元。

另一邊，農業設備大廠 John Deere(DE-US) 股價承壓，收黑 5.67% 至每股 469.87 美元，主要受第四季獲利下滑影響，曳引機與聯合收割機利潤率轉弱。

至於服飾零售商 Urban Outfitters(URBN-US)，因第三季銷售年增逾 12%，並創 15.3 億美元歷史新高，激勵該股暴漲 13.54% 至每股 77.56 美元。

華爾街分析

Bellwether Wealth 總裁兼投資長 Clark Bellin 表示，美股正嘗試自近幾週的跌勢中回穩反彈，顯示逢低承接買盤仍持續進場。他指出，11 月以來的市場回檔幅度，僅較 10 月下旬高點回落約 4%，明顯低於一般常見的 10% 修正門檻。

Bellin 也補充，儘管預期美股有機會再度挑戰前波高點，但從現在到年底，市場暫時缺乏明確的上漲催化因素。

Globalt Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 表示，先前的市場回調更多是由情緒性賣壓，而非基本面惡化所推動，在這種情況下，年底前股市仍有望再度反彈。

他指出，標普 500 指數自 10 月 28 日至上週四累計下跌約 5%，「只是逢低買盤可能需要更長時間才會重新進場。」

鉅亨溫馨提醒：美股 27 日感恩節將休市一天，28 日將提早休市

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主


文章標籤

美股美股盤後TOP川普台積電

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數47427.120.67%
費城半導體6899.462.76%
S&P 5006812.610.69%
NASDAQ23214.69+0.82%
應用材料249.97+3.10%
蘋果277.55+0.21%
Alphabet公司(A)319.95-1.08%
微軟485.5+1.78%
亞馬遜229.16-0.22%
超微半導體214.24+3.93%
博通397.57+3.26%
輝達180.26+1.37%
高通165.14+1.13%
迪爾469.87-5.67%
美光科技230.26+2.55%
Meta平台633.61-0.41%
日月光投資控股14.4+1.55%
聯電 ADR7.33+0.83%
中華電41.91+0.36%
甲骨文204.96+4.02%
戴爾科技133.26+5.83%
惠普23.98-1.40%
台積電ADR289.96+1.85%
Urban Outfitters公司77.56+13.5%
Meta平台633.61-0.41%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty