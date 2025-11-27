〈美股盤後〉感恩節前夕 AI概念股反彈 道瓊漲超300點 美股喜迎連四紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-11-27 05:52

感恩節前夕，美股週三 (26 日) 走揚，受輝達等人工智慧 (AI) 概念股反彈帶動，加上市場預期聯準會將於下月再度降息，推升風險性資產買氣。

感恩節前夕 AI概念股反彈 道瓊漲超300點 美股喜迎連四紅 (圖：shutterstock)

市場氣氛同步受到降息預期升溫提振。近數日多名聯準會官員釋出偏向寬鬆的訊號，加上 9 月零售銷售數據表現疲弱，以及上週初領失業救濟金人數增加逾 20 萬人，顯示美國消費動能轉弱。

根據 CME FedWatch 資料顯示，市場預估聯準會在 12 月 9 至 10 日會議降息 25 個基點的機率已超過 80%，明顯高於上週約 40% 的水準。

聯準會《褐皮書》為市場焦點，最近數週美國經濟活動變化不大，整體消費開支進一步下滑，但對高收入消費者的支出影響不大，但中低收入的客戶正緊縮開支。

此外，通膨數據亦成為市場關注焦點。原定本週公布的 9 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，已由美國商務部經濟分析局宣布延後至 12 月 5 日發布，將成為聯準會 12 月決策前的重要依據之一。

在政經面方面，進一步推升降息預期的是，美國財政部長貝森特表示，新任聯準會主席的第二輪面談已接近尾聲，美國總統川普有機會在聖誕節前宣布人選。知情人士透露，白宮經濟顧問哈塞特被視為熱門人選之一。哈塞特與川普立場一致，皆認為在現任主席鮑爾任內，利率水準偏高，仍有下調空間。

美股週三 (26 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 314.67 點，或 0.67%，收 47,427.12 點。

那斯達克指數上漲 189.099 點，或 0.82%，收 23,214.69 點。

S&P 500 指數上漲 46.73 點，或 0.69%，收 6,812.61 點。

費城半導體指數上漲 185.282 點，或 2.76%，收 6,899.461 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 26.17 點，或 0.16%，收 16,479.00 點。

防禦與科技類股領漲，公用事業、資訊科技與原物料漲幅居前，相對之下，醫療保健與通訊服務類股走弱，成為當日少數回檔的板塊。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 跌 0.41%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.21%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.08%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.22%。

台股 ADR 齊揚向上。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.85%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.55%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.36%。

企業新聞

德銀指出，市場對甲骨文的看空論調「已出現偏多轉向」，並認為投資人尚未充分反映該公司與 OpenAI 合作所帶來的長期價值。甲骨文 (ORCL-US) 勁揚 4.05% 至每股 204.96 美元。

戴爾 (DELL-US) 強漲 5.83% 至每股 133.26 美元，戴爾 2026 財年人工智慧伺服器訂單營收成長超過 150%，今年迄今訂單額已達 300 億美元，分析師預計這一動能將在 2027 財年持續維持。

另一邊，農業設備大廠 John Deere(DE-US) 股價承壓，收黑 5.67% 至每股 469.87 美元，主要受第四季獲利下滑影響，曳引機與聯合收割機利潤率轉弱。

至於服飾零售商 Urban Outfitters(URBN-US)，因第三季銷售年增逾 12%，並創 15.3 億美元歷史新高，激勵該股暴漲 13.54% 至每股 77.56 美元。

華爾街分析

Bellwether Wealth 總裁兼投資長 Clark Bellin 表示，美股正嘗試自近幾週的跌勢中回穩反彈，顯示逢低承接買盤仍持續進場。他指出，11 月以來的市場回檔幅度，僅較 10 月下旬高點回落約 4%，明顯低於一般常見的 10% 修正門檻。

Bellin 也補充，儘管預期美股有機會再度挑戰前波高點，但從現在到年底，市場暫時缺乏明確的上漲催化因素。

Globalt Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 表示，先前的市場回調更多是由情緒性賣壓，而非基本面惡化所推動，在這種情況下，年底前股市仍有望再度反彈。

他指出，標普 500 指數自 10 月 28 日至上週四累計下跌約 5%，「只是逢低買盤可能需要更長時間才會重新進場。」

鉅亨溫馨提醒：美股 27 日感恩節將休市一天，28 日將提早休市