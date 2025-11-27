美俄高層敏感通話錄音遭曝光 克宮怒斥是「混合戰爭」行為

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-27 02:40

根據《路透》周三 (26 日) 報導，俄羅斯強烈譴責《彭博》公布川普特使與普丁外交顧問的通話錄音，稱這是企圖破壞烏克蘭和平談判的「混合戰爭」(hybrid warfare)行為。

俄羅斯強烈譴責《彭博》曝光美俄高層敏感通話，稱企圖破壞和談。(圖:Shutterstock)

《彭博》周二公布 10 月 14 日電話通話逐字稿，內容顯示川普特使威特科夫 (Steve Witkoff) 建議普丁外交顧問烏沙科夫 (Yuri Ushakov) 如何向川普推銷烏克蘭和平計畫。《彭博》表示已審閱錄音，但未說明如何取得這段全球兩大核武強國高層官員間的高度敏感對話。

烏沙科夫表示，他與威特科夫的對話並非為了公開，不該遭洩露。「這是不可接受的，」他告訴俄羅斯媒體，並說洩密顯然是為了阻礙俄美討論。

烏沙科夫接受《生意人報》(Kommersant) 訪問時表示，他的部分對話透過加密政府頻道進行，這些頻道很少被攔截和洩露，除非其中一方刻意為之。他排除洩密來自通話參與者，並表示會向威特科夫提出此事。

另外，俄羅斯直接投資基金執行長德米崔耶夫 (Kirill Dmitriev) 稱，《彭博》關於他與烏沙科夫 10 月 29 日通話的報導是「假的」。