〈美股盤後〉Fed12月降息希望升溫 道瓊漲近500點 三大指數仍難逃周線下挫

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-11-22 05:51

美股週五 (21 日) 全面反彈，市場對聯準會 12 月可能降息的預期升溫，帶動整體情緒轉強，投資人也趁近期科技股回檔進場布局，Alphabet 與蘋果領漲走強。

Fed12月降息希望升溫 道瓊漲近500點 三大指數仍難逃周線下挫(圖：REUTERS/TPG)

即使美股週五有所反彈，三大指數本週仍大幅下跌。標普本週迄今下跌約 2%，道瓊週跌約 2%。那斯達克指數同期下滑 2.7%。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，目前貨幣政策僅屬於「適度限制性」，並強調在短期內「仍有空間」調整政策立場，使利率更接近中性區間。

他提到，就業風險已上升，而通膨壓力持續減退。上述言論使市場對 12 月降息的預期大幅升高，降息機率由前一日的約 29% 提升至近 70%。建商股因樂觀情緒而走高。

美股週五 (21 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 493.15 點，或 1.08%，收 46,245.41 點。

那斯達克指數上漲 195.035 點，或 0.88%，收 222,273.083 點。

S&P 500 指數上漲 64.23 點，或 0.98%，收 6,602.99 點。

費城半導體指數上漲 54.37 點，或 0.86%，收 6,406.43 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 34.76 點，或 0.22%，收 15,799.98 點。

標普 11 大板塊皆收漲，其中通訊服務、醫療保健與材料領漲，漲幅超過 2%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收揚。Meta (META-US) 漲 0.85%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.97%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.53%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.63%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.88%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.51%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.69%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.07%。

企業新聞

外媒報導，川普政府正在考慮向中國出售 AI 晶片龍頭輝達的 H200 晶片，據報川普近日已在內部討論可能的出貨方案，但尚未拍板定案，消息傳出後，輝達 (NVDA-US) 一度由黑翻紅，但買盤未能延續，終場仍下跌 0.97%，收在每股 178.91 美元。

禮來 (LLY-US) 成為全球首家市值突破 1 兆美元的製藥企業，主要受惠於其減肥藥產品的強勁需求。該股週五收在每股 1,059.70 美元，過去六個月累計上漲 46.18%，漲勢亮眼。

零售業財報持續成焦點，Gap (GAP-US) 猛升 8.24% 至每股 24.96 美元，週線收紅 1.69%，該服飾零售商第三季同店銷售優於預期，受到其 Old Navy 與 Banana Republic 品牌服飾在行銷帶動下的需求強勁支持，儘管經濟存在不確定性。

BJs Wholesale Club Holdings (BJ-US) 第三季獲利優於預期，並因會員收入成長上修全年財測，股價隨之走揚 1.13%，報每股 91.61 美元，週跌幅為 1.81%。

Ross Stores (ROST-US) 暴漲 8.41% 至每股 174.00 美元，其財報優於華爾街預期，執行長表示返校季表現「極佳」，強勁的趨勢一路延續至本季。

華爾街分析

Capital Economics 分析師樂觀指出「如果 AI 股市榮景轉為破滅，我們推測其修正幅度會比網路泡沫破裂後更小，但時間明顯更短。」

Infrastructure Capital Advisors 創辦人兼執行長 Jay Hatfield 稱：「我們認為確實應該降息。這將取決於下一份非農就業報告。我想，必須相當疲弱才能說服大家降息。」

Hatfield 在談及近期壓力時表示，他認為「這是正常的、財報後季節性估值回調」，並補充說「市場中的泡沫部分正被重擊，唯一真正的問題是，我們在哪裡觸底？」

高盛合夥人 Tony Pasquariello 指出，儘管更低的價格水準可能引發系統性交易與主動型投資人再度賣壓，加上十月行情的「派對後遺症」可能尚未完全消散，但他的觀察是，本週市場情緒已出現明顯轉折，並浮現部分多頭「繳械投降」訊號。

他提到，雖然輝達公布亮眼財報並調高財測，但市場似乎正進入 AI 周期的新階段，投資人開始對超大規模雲端服務商的資本支出與未來回報的可持續性抱持更多疑慮。