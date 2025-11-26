〈美股盤後〉輝達挫近3% 道瓊漲超660點 迎連三紅
美股週二 (25 日) 收高，醫療保健和消費類股走強，成功抵銷輝達下跌對科技板塊造成的壓力。道瓊指數收漲 664 點，標普 500 指數上漲 0.9%，那斯達克指數收揚約 0.7%。
輝達 (NVDA-US) 股價因競爭疑慮走弱，此前有報導指出 Google 正與 Meta (META-US) 洽談一項將於 2027 年起供應 AI 晶片的多年度高額協議。消息使輝達承壓，並拖累以科技股為主的那斯達克指數表現。
白宮經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 預計將選出下一任聯準會主席，交易員迅速提高降息押注，債市聞訊喜漲，10 年期美債殖利率一個月來首見跌破 4%。
市場氛圍近來受到聯準會官員鴿派談話支撐。紐約聯準銀行總裁威廉斯近日表示，央行仍可能在短期內降息以支撐勞動市場，其他多位官員也釋出相同訊號。
《華爾街日報》報導，這些與主席鮑爾立場一致的官員，已為 12 月聯準會會議可能的降息鋪路。不過，決策委員會內部分歧加劇，加上 10 月經濟數據缺失，使得這項決策可能出現爭論。
在此背景下，9 月零售銷售增速放緩引發市場部分關注。商務部普查局公布，9 月零售銷售成長 0.2%，低於市場預估的 0.4% 與 8 月的 0.6%。這份數據原定於 10 月公布，但因政府停擺 43 天而延後。
聯準會偏好的通膨指標 PCE 價格指數將於週三公布，投資人正密切關注其對政策路徑的可能影響。
美股週二 (25 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全面走高。Meta (META-US) 大漲 3.78%；蘋果 (AAPL-US) 小幅上揚 0.38%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.53%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.63%；亞馬遜 (AMZN-US) 也收高 1.50%。
費半成分股多走高。AMD (AMD-US) 下跌 4.15%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.87%；輝達 (NVDA-US) 下跌 2.59%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.00%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.07%；美光 (MU-US) 漲 0.27%。
台股 ADR 表現大致偏多。台積電 ADR (TSM-US) 漲約 0.01%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.14%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.43%。
企業新聞
輝達 (NVDA-US) 下挫 2.59% 至每股 177.82 美元。針對 Google 的 AI 晶片將被 Meta 大量採用，輝達出面安撫投資人，強調其 GPU 技術仍比同業領先一個世代。
輝達指出，公司仍是唯一能全面支援所有 AI 模型並適用於各類運算場景的平台，並指出將持續向 Google 供貨，以維持雙方合作關係。
戴爾 (DELL-US) 收低 1.03% 至每股 125.92 美元，週二盤後公布財報後，其股價走升超 2%，戴爾第三財季經調整每股盈利優於預期，並大幅上調全年 AI 伺服器出貨與營收展望，強調 AI 銷售將推動後續成長。
零售股則普遍走強。Abercrombie & Fitch (ANF-US) 調升全年獲利預期下緣，激勵股價跳升 37.54%。Kohl’s (KSS-US) 今年第二度上調全年財測，受惠新品推出與促銷策略，該股噴漲 42.26% 至每股 22.42 美元。
Best Buy (BBY-US) 收紅 5.31% 至每股 79.66 美元，Best Buy 第三季業績優於預期並上修全年展望。
Dick’s Sporting Goods (DKS-US) 儘管獲利不如預期，仍因上調核心業務全年預期而股價微升 0.20%。
同時，醫療保健類股也表現亮眼，整體上漲逾 2%，以 Merck (MRK-US)、Revvity (RVTY-US) 與禮來 (LLY-US) 漲幅居前。
台積電 ADR (TSM-US) 小漲 0.014% 至每股 284.68 美元，台積電週二發布聲明指出，已向法院提告羅唯仁，指控其離職時隱瞞轉職英特爾，違反競業禁止條款；羅於職務調動後仍索取先進製程機密，高度可能洩漏營業秘密。
華爾街分析
Stifel 指出，消費者雖非強勁但仍穩健，加上整體成長率維持在約 3%，顯示年底前不太需要額外政策讓步。市場對聯準會在 12 月降息的預期則維持在約 80%。
瑞穗銀行倫敦宏觀策略主管 Jordan Rochester 表示，最新人事動向意味著聯準會明年 5 月會議後美元可能轉弱，殖利率曲線趨陡。
他指出，哈塞特具備紮實經濟背景，曾任聯準會高級經濟學家，但部分人士可能憂心其與川普關係密切，使其淪為政治傀儡。
TJM Institutional Services 的利率策略師 David Robin 指出，哈塞特加入後，自 6 月以來聯準會理事會已有米蘭等兩名投票成員支持一次降息 2 碼。
他補充，除非出現強烈反對意見，聯準會主席的政策方向通常能獲得通過。Robin 認為，哈塞特的加入提高了聯準會在鮑爾時代結束後、初期決策中採取一次降息 2 碼動作的可能性。
