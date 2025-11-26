〈美股盤後〉輝達挫近3% 道瓊漲超660點 迎連三紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-11-26 05:36

美股週二 (25 日) 收高，醫療保健和消費類股走強，成功抵銷輝達下跌對科技板塊造成的壓力。道瓊指數收漲 664 點，標普 500 指數上漲 0.9%，那斯達克指數收揚約 0.7%。

輝達挫近3% 道瓊漲超660點 迎連三紅 (圖：shutterstock)

輝達 (NVDA-US) 股價因競爭疑慮走弱，此前有報導指出 Google 正與 Meta (META-US) 洽談一項將於 2027 年起供應 AI 晶片的多年度高額協議。消息使輝達承壓，並拖累以科技股為主的那斯達克指數表現。

白宮經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 預計將選出下一任聯準會主席，交易員迅速提高降息押注，債市聞訊喜漲，10 年期美債殖利率一個月來首見跌破 4%。

市場氛圍近來受到聯準會官員鴿派談話支撐。紐約聯準銀行總裁威廉斯近日表示，央行仍可能在短期內降息以支撐勞動市場，其他多位官員也釋出相同訊號。

《華爾街日報》報導，這些與主席鮑爾立場一致的官員，已為 12 月聯準會會議可能的降息鋪路。不過，決策委員會內部分歧加劇，加上 10 月經濟數據缺失，使得這項決策可能出現爭論。

在此背景下，9 月零售銷售增速放緩引發市場部分關注。商務部普查局公布，9 月零售銷售成長 0.2%，低於市場預估的 0.4% 與 8 月的 0.6%。這份數據原定於 10 月公布，但因政府停擺 43 天而延後。

聯準會偏好的通膨指標 PCE 價格指數將於週三公布，投資人正密切關注其對政策路徑的可能影響。

美股週二 (25 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 664.18 點，或 1.43%，收 47,112.45 點。

那斯達克指數上漲 153.586 點，或 0.67%，收 23,025.591 點。

S&P 500 指數上漲 60.76 點，或 0.91%，收 6,765.88 點。

費城半導體指數上漲 10.98 點，或 0.16%，收 6,714.179 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 109.91 點，或 0.67%，收 116,452.84 點。

標普 11 大板塊普遍走高，能源、公用事業與科技板塊相對疲弱，資訊科技微跌 0.03%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全面走高。Meta (META-US) 大漲 3.78%；蘋果 (AAPL-US) 小幅上揚 0.38%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.53%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.63%；亞馬遜 (AMZN-US) 也收高 1.50%。

台股 ADR 表現大致偏多。台積電 ADR (TSM-US) 漲約 0.01%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.14%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.43%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 下挫 2.59% 至每股 177.82 美元。針對 Google 的 AI 晶片將被 Meta 大量採用，輝達出面安撫投資人，強調其 GPU 技術仍比同業領先一個世代。

輝達指出，公司仍是唯一能全面支援所有 AI 模型並適用於各類運算場景的平台，並指出將持續向 Google 供貨，以維持雙方合作關係。

戴爾 (DELL-US) 收低 1.03% 至每股 125.92 美元，週二盤後公布財報後，其股價走升超 2%，戴爾第三財季經調整每股盈利優於預期，並大幅上調全年 AI 伺服器出貨與營收展望，強調 AI 銷售將推動後續成長。

Best Buy (BBY-US) 收紅 5.31% 至每股 79.66 美元，Best Buy 第三季業績優於預期並上修全年展望。

Dick’s Sporting Goods (DKS-US) 儘管獲利不如預期，仍因上調核心業務全年預期而股價微升 0.20%。

台積電 ADR (TSM-US) 小漲 0.014% 至每股 284.68 美元，台積電週二發布聲明指出，已向法院提告羅唯仁，指控其離職時隱瞞轉職英特爾，違反競業禁止條款；羅於職務調動後仍索取先進製程機密，高度可能洩漏營業秘密。

華爾街分析

Stifel 指出，消費者雖非強勁但仍穩健，加上整體成長率維持在約 3%，顯示年底前不太需要額外政策讓步。市場對聯準會在 12 月降息的預期則維持在約 80%。

瑞穗銀行倫敦宏觀策略主管 Jordan Rochester 表示，最新人事動向意味著聯準會明年 5 月會議後美元可能轉弱，殖利率曲線趨陡。

他指出，哈塞特具備紮實經濟背景，曾任聯準會高級經濟學家，但部分人士可能憂心其與川普關係密切，使其淪為政治傀儡。

TJM Institutional Services 的利率策略師 David Robin 指出，哈塞特加入後，自 6 月以來聯準會理事會已有米蘭等兩名投票成員支持一次降息 2 碼。

他補充，除非出現強烈反對意見，聯準會主席的政策方向通常能獲得通過。Robin 認為，哈塞特的加入提高了聯準會在鮑爾時代結束後、初期決策中採取一次降息 2 碼動作的可能性。