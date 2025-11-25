〈美股盤後〉科技股強勢反攻 博通暴漲11% 川普四月訪中

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-11-25 05:27

美國股市周一 (24 日) 上漲，在市場對美國聯準會 (Fed)12 月降息的預期升高下，投資人得以忽略科技股估值偏高的疑慮。同時，美國總統川普表示，他已接受中國領導人習近平的邀請，將於四月訪問北京。

美股三大指數在這周感恩節假期開局即強勢上漲，「七巨頭」等人工智慧 (AI) 題材的動能股領漲，使以科技股為主的那斯達克指數上漲 2.7%。

一連串因先前政府關門而延後公布的經濟數據顯示，美國就業市場走弱、通膨依然頑強，這反而提升市場對 Fed 將於 12 月會議實施今年第三次、也可能是最後一次降息的信心。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 及紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 的鴿派言論進一步支撐降息預期，儘管仍有其他決策官員表達不同意見。

根據 CME FedWatch 工具，金融市場目前押注 12 月降息的機率達 79.1%，高於一周前的 42.4%。

本周仍將持續釋出延遲公布的經濟數據，包括零售銷售、生產者物價指數 (PPI) 與耐久財訂單，同時還有 Case-Shiller 房價指數、美國經濟評議會 (Conference Board) 消費者信心與全美房地產經紀人協會 (National Association of Realtors) 的待過戶成屋銷售等民間指標。

第三季財報季已接近尾聲，截至上周五，標普 500 成分股中近 95% 已發布財報，其中 83% 的獲利優於預期。LSEG 數據顯示，分析師現預估標普 500 第三季整體獲利成長達 14.7%，遠高於 10 月 1 日時的 8.8% 預估。

標普 500 的 11 大類股中，以通訊服務類股漲幅最大，必須消費品股與能源類股則下跌。

美國消費者支撐著約 70% 的美國經濟，而感恩節周正式為假日購物季揭開序幕。本周將檢視消費者在裁員潮與疲弱調查報告下是否出現消費力道轉弱。儘管如此，全美零售聯合會 (National Retail Federation) 仍預估假期銷售額將首次突破 1 兆美元。

多家消費相關企業，例如 Best Buy，將於本周稍晚公布財報。

國際政治方面，美國總統川普與中國國家主席習近平周一進行通話，討論包含台灣議題、俄烏戰爭、美國黃豆採購、AI 晶片出口與中國稀土管制等話題。

這通電話是在美中上月達成貿易休兵協議後進行。當時華府降低對中國商品的關稅，北京取消部分稀土出口限制。不過，中日之間的新緊張局勢也為雙邊關係帶來變數。川普表示，他已接受中國領導人習近平的邀請，將於四月訪問北京。

美股周一 (24 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 202.86 點，或 0.44%，收 46,448.27 點。

那斯達克指數上漲 598.92 點，或 2.69%，收 22,872.01 點。

S&P 500 指數上漲 102.13 點，或 1.55%，收 6,705.12 點。

費城半導體指數上漲 296.77 點，或 4.63%，收 6,703.20 點。

NYSE FANG + 指數上漲 524.94 點，或 3.44%，收 16,342.92 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王全收紅。Meta (META-US) 上漲 3.16%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.63%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 6.31%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.4%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.53%。

台股 ADR 多收漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.48%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.46%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.76%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.67%。

華爾街分析

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，「當紐約聯準銀行總裁威廉斯說 12 月降息仍有可能時，我認為這給了投資人一個理由鬆一口氣。」

SimCorp 投資決策研究董事總經理 Melissa Brown 表示，「Alphabet 的表現對公司及其投資人都很好，但當只有單一股票帶動大盤走高時，我總是會感到擔心。我們並未看到全面性的改善。這似乎不是能長期推動市場上行的可靠力量。」

Brown 指出，若本周公布數據顯示「停滯性通膨」訊號，可能會造成衝擊。「市場可能持續維持在一個還算可以的狀態，但當市場情緒這麼負面時，壞消息往往會被放大。再加上低交易量環境，任何壞消息的影響都可能被倍增。」