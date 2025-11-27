鉅亨網編譯段智恆 2025-11-27 00:40

英國財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 周三 (26 日) 公布預算案後，英鎊與英國公債價格在震盪中走高。英國預算責任辦公室 (OBR) 在預算案公布前於官網提前釋出部分資料，顯示未來五年財政緩衝可達約 220 億英鎊(約 289 億美元)，高於市場原先預期。金融市場對此反應溫和，但多位經濟學家與策略師對預算案的可信度與加稅方式提出質疑。

英國加稅260億英鎊卻被嫌不可信！專家吐槽：數字漂亮但方法不行(圖：REUTERS/TPG)

消息傳出後，英鎊一度上漲 0.3%，報 1.3213 美元，高於 OBR 預測公布前的 1.3153 水準。英國 10 年期公債殖利率下滑約 4 個基點至 4.46%，顯示債券價格走高。

加稅後段才見效 市場並不完全買單

多位分析師指出，里夫斯提出的稅收措施規模雖大，但許多關鍵稅收在後段才會開始發揮作用，使財政改善呈現後期集中，從而削弱政策的即時可信度。

德意志銀行英國首席經濟學家 Sanjay Raja 表示，今年的預算案雖然不如 2024 年的支出規模龐大，但依舊是 2010 年以來第三大加稅預算案，「加稅措施確實具有歷史性」。

Morningstar 英國經濟學家 Grant Slade 表示，此次「秋季預算案」主要聚焦於延長所得稅門檻凍結，以及其他規模較小的增收措施，透過加稅與 OBR 更新的經濟預測，讓財政緩衝提高至 約 220 億英鎊。

他指出，這些稅收大多 在未來幾年後段才開始大幅進帳，「因此金邊債市場 (Gilts) 對財政空間擴大並不特別買單」，尤其先前市場曾預期政府可能提高基本所得稅率，而那類措施的稅收效果更為即時。

Slade 補充指出，延長所得稅門檻凍結至 2030 年，預計在 2029/30 年度可增加約 80 億英鎊稅收，是推動政府在當年度達成盈餘的關鍵來源之一。他也直言，薪資犧牲式退休金須繳國民保險費 (NICs) 的新規定「將對低所得者造成更大負擔」。

資產管理公司 Ninety One 的 John Stopford 則認為，預算案表面上看似正面，但細節顯示 借款增加期比預期更長，稅收卻多在最後一年集中，「因此整體內容比表面數字還不令人信服」。

預算案可信度受質疑 預估遭批太樂觀

市場觀察人士也指出，若要讓市場完全接受政府的財政改善目標，預算案本身必須具備更高的可信度。Saxo Markets 英國策略師 Neil Wilson 表示，預算案的直接財政效果將使明年政府借款 增加 60 億英鎊，但到 2029-30 年才會讓借款減少 150 億英鎊，加上後續政策的間接效果從 2027 年起「反而讓借款增加」，這使政策的整體路徑更為複雜。

Wilson 質疑道：「你要如何向市場證明，自己能在議會任期結束前做到財政緊縮，而現在卻完全沒有落實福利改革？」

Peel Hunt 首席經濟學家 Kallum Pickering 認為，雖然財政緩衝由 99 億英鎊提升至 220 億英鎊，但其組成結構存在疑慮。他指出，多項預估基於 OBR 對未來數年的「相當樂觀」預測，而政府自 2026 年起需快速轉向盈餘，市場因此「需要相信一組非常積極的假設」。