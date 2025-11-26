鉅亨網編譯段智恆 2025-11-26 21:00

英國內需股慘遭放空潮！高盛曝：空頭規模創兩年來新高(圖：REUTERS/TPG)

高盛表示，避險基金在周三英國政府公布年度預算案前，便已集中加碼相關空頭押注。外界預期財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 將提出規模達數百億英鎊的增稅措施，成為基金調整部位的重要背景。

報告指出，自 10 月下旬以來，避險基金大舉賣出以英國內需為主的公司股票。空頭部位代表押注股價將下跌，而多頭則為看漲押注。德意志銀行在另一份周三發布的報告中預估，預算案可能帶來近 350 億英鎊的財政節省，但更高的稅負雖有助政府擴大收入，卻也可能拖累英國本土經濟動能。

高盛表示，押注英國企業「股價會上漲」的部位相較於空頭的淨比率，已降至 2023 年年中的最低水準。自今年 7 月起，避險基金原本偏好買進在英國營運、但主要銷售至海外市場的企業，但若僅觀察 11 月，相關部位也多為淨賣出。

報告並指出，針對英國與歐洲股票市場同時布局多空策略的避險基金，11 月迄今整體下跌約 3%。當月主要虧損來源包括工業類股、通訊類股以及英國本土企業的相關押注。