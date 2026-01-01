鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-09 02:30

根據《路透》周四 (8 日) 報導，川普政府正加速推動對委內瑞拉石油產業的掌控布局。據悉，白宮已邀請全球大型大宗商品貿易商 Vitol 與 Trafigura 高層，於本周五 (9 日) 赴白宮磋商委內瑞拉石油行銷與出口安排，顯示美方正逐步建立實際操作架構。

白宮邀請貿易商 商討委內瑞拉石油行銷

知情人士透露，川普政府已向 Vitol 與 Trafigura 發出邀請，討論如何協助行銷委內瑞拉原油。白宮先前已表示，將於同日接待美國大型石油公司，但邀請歐洲貿易商參與的消息此前並未對外披露。白宮未說明完整與會名單，Vitol 與 Trafigura 也未對相關報導置評。

歐洲貿易商長期主導全球原油交易市場，被視為能在短時間內調度油輪與買家，即使華府希望由美國石油公司扮演主要角色，貿易商仍被視為不可或缺的中介力量。

美方尋求長期掌控 油品出口逐步成形

美國在 1 月 3 日逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，即將目標鎖定該國石油產業。華府已公開表示，希望「無限期」掌控委內瑞拉的石油銷售與相關收入。美國能源部本周指出，正與大宗商品行銷商與銀行接觸，以執行並提供委內瑞拉原油與燃料銷售的金融支持，但未點名相關企業。

川普也曾表示，美國企業將投資並重建委內瑞拉石油產業，以提高產量並壓低全球能源價格。不過，美國石油巨頭對投資仍持保留態度，並要求華府提供「明確且嚴肅的保證」。

根據雙方本周達成的協議，委內瑞拉將向美國出口約 3,000 萬至 5,000 萬桶原油，總值約 20 億美元。多年制裁與投資不足，已使委內瑞拉原油產量降至每日約 100 萬桶，僅占全球供應約 1%。

Vitol 獲初步許可 進出口談判啟動

另據知情人士透露，Vitol 已獲美國政府發出為期 18 個月的「初步特別許可」，可開始與委內瑞拉就原油進出口展開談判。消息人士指出，Vitol 未來數日內將嘗試敲定正式許可內容與實際操作條件。Vitol 對此同樣未發表評論。

在 2019 年美國對委內瑞拉實施制裁前，Vitol 與 Trafigura 曾是該國最活躍的原油貿易商。制裁後，雪佛龍 (CVX-US)、Eni、Repsol、Reliance 與中國石油天然氣集團(CNPC)(00857-HK) 等公司，在美國核發的有限許可下，成為主要的原油交易方。