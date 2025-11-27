貝恩：人形機器人成本十年內將下降70%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-27 04:30

貝恩公司周三（26 日）發布《全球人形機器人產業趨勢洞察》，稱未來十年人形機器人不僅重塑工業生產，更將深刻影響商業服務和家庭生活，開啟「通用型勞動力」時代。

人形機器人成本十年內將下降70%。（圖：第一財經）

據《第一財經》報導，貝恩公司董事經理趙天辰表示：「人形機器人將成為下一個兆級賽道，隨著通用人工智慧的高速發展，大家普遍認為人形機器人可能會成為下一個 AI 在物理世界中最大的應用，有望重新定義通用型勞動力，重塑人機交互的模式。」

貝恩報告援引預測數據顯示，到 2035 年全球人形機器人年銷量有望達到 600 萬台，市場規模突破 1,200 億美元；在樂觀場景下，銷量甚至可能超過 1,000 萬台，市場規模達到 2,600 億美元。

隨著產業鏈成熟，商業模式也將多元化，涵蓋核心零部件供應、研發外包以及整機 ODM 與 OEM，形成完整生態。

統計數據顯示，今年截至 11 月 19 日，人形機器人領域中國國內融資事件數量已達到 162 起，融資金額超過人民幣 400 億元，遠超過 2024 年全年融資事件數量和融資金額。

貝恩公司全球合夥人、大中華區高科技業務主席成鑫表示，從人形機器人的投資來看，很難判斷目前是否存在過熱的情況。但有數據表明，過去幾年中國和美國的人形機器人融資幾乎佔全球相關領域融資總額 80%，其中預計有一半融資來自中國。

「從投資的細分領域來看，美國更偏向人形機器人的算法，而中國的細分領域則更廣泛，覆蓋人形機器人的各個環節。」成鑫指出。

貝恩的調查結果發現，在人形機器人的硬體模組方面，行星滾柱絲槓和六維力矩傳感器是成本比重最高的零件，約佔總成本 40%。

隨著越來越多中國國內產業鏈企業投入研發，貝恩預計未來在這兩個關鍵核心零件領域成本降本幅度可達 70% 至 80%，其中觸覺傳感器預計 2 至 3 年內實現性能突破，六維力矩傳感器和行星滾柱絲槓將在 3 至 5 年內完成量產優化。到 2035 年人形機器人物料清單（BOM）成本將從當前的 4 萬至 5 萬美元降至 1 萬至 2 萬美元，降幅達 60% 至 70%。