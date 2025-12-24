鉅亨網新聞中心 2025-12-24 17:50

美國國防部 (戰爭部) 最新發布的《2025 年中國軍事與安全發展報告》指出，中國人民解放軍 (PLA) 正加速推動軍事現代化，目標是在 2049 年建成一支「世界一流」的軍隊。這也讓美國本土面臨更大的風險，並且對川普推動為美中俄三國核武庫設定新限制的計畫構成挑戰。

美國發布2025中國軍力報告：關注台海問題緊迫性 美本土安全性日益脆弱(圖:shutterstock)

報告強調，中國的軍事戰略重心目前鎖定在從日本列島至馬來半島的第一島鏈，北京將此視為實現其區域目標的戰略核心。然而，隨著中國經濟實力的增長，解放軍的力量投射能力也邏輯性地擴展至全球範圍。

2027 目標：劍指台灣與戰略制衡

報告特別關注解放軍在台海問題上的緊迫性。解放軍正穩步邁向其設定的 2027 年目標，屆時必須能夠實現對台灣的「戰略性決定性勝利」。這項目標也包括在核子及其他戰略領域對美國實現「戰略制衡」，並對其他區域國家實施「戰略威懾與控制」。

解放軍將美國視為「強敵」，其最高軍事戰略是透過北京所謂的「國家總體戰」來戰勝美國，這涉及全國性的資源動員。

為實現對台目標，解放軍持續完善多項武力統一選項，其中最具威脅性的包括兩棲入侵、火力打擊和海上封鎖。2024 年，解放軍進行了「聯合利劍 - 2024A」和「聯合利劍 - 2024B」兩次大規模演習，模擬對關鍵港口的封鎖、打擊海陸目標，以及反制潛在的美國干預。

特別值得注意的是，中國海岸警衛隊 (China Coast Guard) 已被整合到這些演習中，例如參與了對台灣外島的執法演練和首次環繞台灣的行動，這表明解放軍正利用海上執法資源來支持其軍事目標，企圖逐步侵蝕台灣的管轄權。

美中關係：威懾下的溝通與對抗

儘管美中關係在川普總統的領導下比往年更為穩固，美國戰爭部仍承諾將通過「力量而非對抗」來加強印太地區的威懾。

美國的目標是確保聯合部隊隨時準備好保衛國家在印太地區的利益，但並不尋求「扼殺、支配或羞辱中國」。雙方在 2024 年恢復了包括高級別聯繫在內的多項防務交流，例如國防部長的視訊通話和會面。然而，北京將這些軍事交流視為「懲罰或獎勵」美國行為的工具，而非維護和平與穩定的內在價值。

中國持續擴大的軍事建設已使美國本土的安全性日益脆弱。中國擁有龐大且不斷增長的核子、海事、長程打擊、網路及太空能力，能直接威脅美國民眾的安全。特別在網路領域，2024 年「Volt Typhoon」等網路間諜行動滲透美國關鍵基礎設施，展現了在衝突中擾亂美軍的能力。

技術驅動的現代化與內部腐敗陰影

報告指出，中國國防預算的快速增長，自習近平擔任總書記的首個完整年度以來幾乎翻倍，為解放軍的現代化提供了資金支持。中國正在加速發展關鍵軍事技術，包括軍事人工智慧 (AI)、生物技術和高超音速飛彈。在太空領域，解放軍持續擴展其情報、監視與偵察 (ISR) 衛星群，並正開發低地球軌道 (LEO) 巨型通訊星座，以增強部署部隊的通訊能力並支持長程精確打擊。

解放軍的核心作戰概念是「多域精確戰」(Multi-Domain Precision Warfare, MDPW)，旨在整合 C4ISR 系統，利用大數據和 AI 來識別和利用美國作戰系統的弱點。

然而，在推進現代化的同時，解放軍高層仍持續面臨猖獗的腐敗問題。自 2022 年以來，中央軍事委員會 (CMC) 經歷了劇烈的人事變動，包括兩位副主席和政治工作部主任等高級將領因涉嫌腐敗而接受調查或被停職。儘管高層頻繁變動可能在短期內影響解放軍的戰備狀態和優先事項，但北京當局對腐敗採取「零容忍」態度，決心肅清軍隊中的不忠現象。

從長遠來看，若能消除體制內助長腐敗的系統性問題，解放軍有可能成為一支更有效能的戰鬥力量。