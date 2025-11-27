鉅亨網新聞中心 2025-11-27 13:00

阿里巴巴集團 (09988-HK) 最新財報顯示，雲端業務營收年增 34%，成為拉動整體成長的主要引擎。與此同時，阿里旗下大模型應用「千問 App」（Qwen App）公測首周下載量突破 1000 萬次，顯示出強勁的市場採用率。在 GPU 資源已滿載運行、且宣布未來三年 AI 相關投資將擴大至超過 3,800 億元的背景下，阿里巴巴的 AI 戰略核心浮出水面。

蔡崇信定義阿里AI新戰場：不是模型最好 而是應用最廣。(圖:shutterstock)

集團主席蔡崇信在本月初於香港大學商學院的公開對談中，精準闡述了這一戰略的底層邏輯：「AI 競賽的贏家，不是誰的模型最好，而是誰能讓更多人用起來。」

‌



這句話不僅是阿里面對全球 AI 技術競賽的回應，也指明瞭其「開源 + 雲端基礎設施」的獨特路徑，這是一條不依賴參數規模或榜單排名，而是聚焦於「用得上」和「用得起」的應用密度之戰。

最新財報數據強有力地驗證了阿里聚焦應用層的策略正確性：

雲端業務高成長： 雲端業務營收年增 34%，反映出企業客戶對 AI 基礎設施的強勁需求。阿里雲 CEO 吳泳銘直言，AI 需求仍在加速成長，集團將進一步擴大原先規劃的 AI 投資。

產品快速推出： 千問 App 首周下載量突破千萬，增速超過市場上多數早期 AI 產品。該 App 整合了文案創作、影像生成等多個模組，並將與淘寶等電商業務深度整合，標誌著阿里 AI 從模型發布快速轉向消費級產品落地。

算力滿載： 阿里雲罕見透露 GPU 叢集已滿載運行，資源將優先分配給全端客戶，直接回應了模型部署需求的爆炸性成長。

阿里巴巴的這場 AI 反攻，不是一場跟風熱潮的追趕賽，而是一場基礎設施視角下的戰略轉向，核心目標是：應用層面真正落地的 AI。

蔡崇信在對談中明確指出，歐美判斷 AI 贏家主要看大模型表現，而阿里看的是整個技術堆棧——誰的 AI 能被「用得起、用得廣、用得久」。這背後是將「採用率」（Adoption）置於參數指標之上的競爭邏輯。

阿里的核心打法是：開源模型 + 全端雲端服務 + 快速產品化。

1. 開源，降低 AI 門檻：

Qwen 的開源版本已上線 Hugging Face 等平台，版本跨度大、更新快。蔡崇信強調，開源的關鍵在於讓中小企業、開發者乃至希望發展主權 AI 的國家都能「用得起」。

與 OpenAI 等強調 Token 收費的閉源路線不同，阿里透過開源模式，直接繞過高昂的使用成本，推高 Qwen 的應用密度。阿里要做的是，讓 Qwen 成為像 Android 一樣開放、可自訂、容易部署的基礎模組，而非像 iOS 一樣的封閉系統。

2. 雲端服務，變現基礎設施價值：

開源模型不是公益項目，而是商業路徑的選擇。蔡崇信直言：「阿里不靠模型賺錢，靠的是雲端基礎設施變現。」

開源模式提供了流量入口，將客戶導向阿里雲的基礎設施。當開源模型被客戶廣泛採用，帶來的推理任務將大幅成長，這時，客戶就需要阿里雲提供的儲存、容器、安全系統及推理調度平台等一整套彈性部署能力。

阿里的打法：自研、自用、再輸出

蔡崇信回溯，阿里做雲端運算的出發點，是為了技術自力更生，避免未來利潤被外部供應商吃掉。同樣，在 AI 時代：

自研自用「吃狗糧」： Qwen 模型首先服務於淘寶、釘釘、夸克等自有應用系統，在內部場景中不斷優化系統效能與推理效率。 評量標準： Qwen 的核心評量標準不是論文指標或大模型排行榜，而是能否服務業務、能否節省成本、能否提高效率。

蔡崇信強調，AI 不是一場表演，而是被當作組織的「新基座」。阿里的勝利，不是贏在模型本身，而是將模型變成了低門檻、高穩定、真落地的商業工具。