鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-26 15:30

最新數據顯示，過去兩個交易日，避險基金大舉買進美股，淨買超規模創逾半年新高，先前持續的去槓桿化出現逆轉。

美降息預期攀升！避險基金結束去槓桿 連兩天急回補科技股 淨買超規模創逾半年高（圖：Shutterstock）

根據高盛主經紀商業務數據，避險基金在上周五 (21 日) 和周一 (24 日) 分別淨買超美股 2.2 個和 1.6 個標準差，以美元計價的累計淨買超規模為逾半年來任兩日最大，也是過去兩年中最高之一。避險基金前三周雖連續淨買入美股，但買進強度遠不及這兩日。

專家指出，市場轉向源自於聯準會 (Fed) 下月降息預期的急劇變化。目前市場對 12 月降息 1 碼的預期機率從一周前的 30% 飆升至 85%。

高盛經濟研究團隊現已完全預期 Fed 下月將降息 1 碼，並維持 2026 年再降息兩次的預測，屆時聯邦基金利率將降至 3.125%。

在這輪買入潮中，單一股票和宏觀產品分別占美股淨名目買進量的 56% 和 44%。美國上市 ETF 空頭部位上周五和本周一分別被回補 2.5% 和 2.4%，基本上逆轉了上周四

(20 日) 市場盤中急劇反轉時的 ETF 做空活動。

資訊科技類股成為避險基金過去兩個交易日淨買超金額最大的美股，明顯有別於上周四大舉拋售美國科技股，買入活動主要由多頭建倉推動，空頭回補為輔，兩者比例約為 4：1。半導體及半導體設備、科技硬體及通訊設備等子板塊領漲，大部分子板塊均呈淨買超。

高盛美國 AI 受益股籃子成分股在上周五和本周一集體出現大規模淨買超，主要由超大型科技股推動。

相較之下，非營利科技股籃子成分股的淨活動相對較少，總空頭流量連 5 個交易日增加，過去 15 個交易日中有 14 日出現增長。

此外，優質股票與防禦性特徵持續成為避險基金關注焦點。醫療保健部門買入動能延續，避險基金已連 5 日淨買超此族群，過去 17 個交易日中有 15 日淨買超。