從被唱衰到封神！谷歌AI戰略見效 專家：靠自研晶片+Gemini 3 沉睡的巨人已全然甦醒

在 ChatGPT 問世三年後，曾被多位行業權威斷言「掉隊」的谷歌 (GOOGL-US) ，正以一系列突破性舉措重新確立自身在 AI 競賽中的核心地位，最新發布的多功能大模型 Gemini 3 憑藉卓越的推理能力與複雜任務處理水平引發業界震動，配合與 Anthropic PBC 達成的晶片合作協議等戰略動作，推動母公司 Alphabet 市值在短時間激增近兆美元，逼近 4 兆美元大關。

這場復興始於谷歌對技術路線的深度調整。面對 ChatGPT 帶來的顛覆性挑戰，谷歌並未固守傳統優勢，而是透過「全端式」AI 策略實現破局，執行長 Sundar Pichai 在季度財報會議上強調：「我們的深度研發體系已形成完整技術閉環，從晶片層到應用層的垂直整合正在創造獨特價值。」

而且，有跡象表明，對谷歌專門研發的 AI 晶片的需求正在上升，這是目前少數能夠與輝達主導的產品相抗衡的替代方案之一。周一 (24 日) 有報導指出，Meta 正在商討使用谷歌的晶片。

Counterpoint Research 分析師兼共同創辦人 Neil Shah 說：「谷歌可以說一直是這場 AI 競賽中的黑馬。它是一個沉睡的巨人，如今已完全甦醒。」

任何有關谷歌恐因監管機構的干預而受阻的擔憂正在逐漸消散。谷歌近期成功避免美國一項反壟斷訴訟中業務被拆分的最嚴重後果，部分原因在於其感受到了來自 AI 新企業的威脅。

谷歌的部分優勢源自於自身經濟模式。它是為數不多能夠提供電腦領域「全端解決方案」的公司之一。谷歌不僅開發人們使用的廣受歡迎的 Nano Banana 圖像生成器這類 AI 應用程序，還提供軟體模型、雲端運算架構以及底層晶片。

谷歌還擁有一個龐大的數據資源庫，可用於建立 AI 模型，這些數據來自其搜尋索引、Android 手機和 YouTube 等，而這些數據谷歌通常會自行保留，這意味著，理論上來說，谷歌對 AI 產品的技術發展方向擁有更大的控制權，而且不像 OpenAI 那樣必須向供應商支付費用。

市場信心回升的關鍵催化劑來自 Gemini 3 的驚艷表現，該模型在 LMArena 和 Humanity’s Last Exam 等權威評測中超越競品，展現出解決科學難題、數學推演及影像處理缺陷等複雜任務的非凡能力。

Gemini 3 開發團隊負責人 Demis Hassabis 成功凝聚頂尖人才，即便在競爭對手高薪挖角下仍維持核心團隊穩定。值得注意的是，這款被 OpenAI 前核心成員 Andrej Karpathy 譽為「頂級大語言模型」的產品，已在專業領域獲得實質性突破，其編程輔助與邏輯推理功能贏得企業客戶高度認可。

硬體層面的突破同樣引人注目。谷歌自主研發的張量處理單元 (TPU) 歷經十年迭代，從加速搜尋引擎響應的專用晶片進化為支撐 AI 運算的通用處理器。

最新動態顯示，繼 Anthropic 宣布採購百萬級 TPU 用於價值數十億美元的合作項目後，Meta 亦傳出 2027 年部署谷歌 TPU 晶片的計畫。

儘管輝達憑藉 GPU 產品線保持市場主導地位，但發言人罕見表態肯定谷歌的技術進步，並確認雙方將持續保持合作關係。分析師指出，這種多元晶片供應格局的形成，標誌著 AI 基礎設施領域競爭進入新階段。

分析師將報導解讀為谷歌成功的一個訊號。Quilter Cheviot 技術研究主管 Ben Barringer 說：「許多公司都未能成功研發出定制晶片，但谷歌顯然在此方面又增添了一項實力。」

策略轉型的成效已傳導至商業層面。谷歌雲端業務終結多年低迷，以 34% 的年增速實現 152 億美元季度營收，雖仍落後於微軟與亞馬遜，但受益於全球 AI 服務需求爆發呈現強勁上升勢頭。

更令投資人振奮的是，沉寂多年的自動駕駛子公司 Waymo 在美國多城擴展服務網絡，高速公路自動駕駛功能的落地標誌著其商業化進程取得實質突破。

但挑戰依然存在，消費者端數據顯示，Gemini 應用程式月活用戶達 6.5 億，雖展現規模優勢，但較 ChatGPT 的 8 億週活躍用戶仍有差距；應用程式下載量 7300 萬次的月度數據，亦明顯低於競品的 9300 萬次。

在獲利模式探索上，儘管谷歌雲端業務增速亮眼，但相較微軟等競爭對手仍處追趕位置。

這場復興運動背後，是谷歌對科技自主權的執著追求。從十多年前佈局 TPU 應對搜尋需求，到如今建構覆蓋晶片、模型、應用的完整生態，其策略演進反映出科技巨頭因應顛覆性創新的典型路徑。