2025-11-26

阿里ADR股價為何在財報後翻黑？高盛直指全因管理層這一說法（圖：Shutterstock）

高盛出具最新研究報個指出，阿里巴巴股價「開高走低」主要是投資人對電商業務新增憂慮所致。高盛認為，AI + 雲端業務板塊的超預期表現強化了今年由 AI 驅動的敘事和估值重估，但投資人對電商業務擔憂增加。

阿里巴巴管理層在財報電話會議上說，受到更激烈的競爭和用戶投資影響，客戶管理收入 (CMR) 成長可能放緩，中國電商業務的 EBITA(息稅前利潤)可能出現季度性波動。

阿里巴巴財務長徐宏表示，CMR 和利潤會出現短期波動，支付手續費和全站推廣的基數效應會產生影響，下個季度起增速料將因基期效應影響而放緩，但首要目標是確保中長期市場份額，會繼續投資消費者和商家，推進電商平台業務模式升級。

高盛認為，徐宏這一表態是引發股價負面反應的關鍵，市場擔憂背後是「更激烈的電商競爭和用戶再投資」以及去年同期軟體服務費帶來的高基期效應。

與電商業務形成鮮明對比的是，阿里巴巴的 AI 與雲端業務成為財報亮點。報告期間內，阿里雲業務營收年增 34%，超出高盛預期，AI 相關營收佔外部客戶營收的 20% 且連 9 季三位數成長。阿里巴巴當季資本開支年增 80% 至 320 億元人民幣，管理階層亦稱先前宣布的三年 3800 億元人民幣投資目標「可能偏小」。

不過，高盛仍維持對阿里雲未來成長的樂觀預測，預計在 12 月和明年 3 月季度的成長速度將分別達到 38% 和 37%。高盛亦維持對阿里巴巴的「買進」評等，雖因對中國電商業務估值下調，將阿里巴巴美股跟港股 12 個月目標價從每股 205 美元 / 199 港元，分別下調至 197 美元 / 192 港元，但認為雲業務估值不變。