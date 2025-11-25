台積電正式提告羅唯仁違反保密及競業條款！英特爾態度受矚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-25 19:34

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

羅唯仁自民國 93 年 7 月起任職於台積公司並擔任副總經理，於 103 年 2 月升遷為資深副總經理，並於今年 7 月 27 日正式自台積公司退休。

於 113 年 3 月間，台積電將羅唯仁調任於「企業策略發展部」資深副總，該部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務，然在轉任「企業策略發展部」後，羅唯仁仍要求研發部門在資深副總以下之同仁，並無監督、隸屬關係，召開會議並提供資料以了解正在研發中以及未來規劃之先進製程技術。

羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭之同意書。台積電法務長方淑華在 114 年 7 月 22 日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾 (INTC-US) 任職。