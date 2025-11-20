駁AI泡沫說！黃仁勳：「我看到截然不同的情況」
鉅亨網編譯羅昀玫
AI 巨頭輝達週三 (19 日) 盤後發布備受矚目財報，營收與獲利全面優於華爾街預期，並釋出強勁的第四季銷售展望，打破人工智慧 (AI) 泡沫的擔憂。輝達執行長黃仁勳稱，市場對最新一代 Blackwell 晶片的需求「大幅超出預期」。
隨著 AI 資本支出正快速膨脹，Alphabet 執行長皮查伊、摩根大通副董事長 Daniel Pinto 電影「大賣空」本尊、因放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 等華爾街大咖均疾呼，AI 資本支出正以極快速度膨脹，對 AI 泡沫提出警示。
輝達執行長黃仁勳週三在財報電話會議一開始，便回應外界對 AI 泡沫的擔憂。他表示：「我們看到的是截然不同的情況。」
黃仁勳說：「全球正同時經歷三個巨大的平台轉移。」
他將第一個描述為：從以 CPU 為主的一般用途運算，轉向以 GPU 為核心的加速運算。
第二個則是從傳統機器學習轉向生成式 AI，他表示這「正在改變既有應用」，例如搜尋排名與推薦系統。
第三個轉變則是邁向代理式 AI 系統，這類系統能夠推理並自主執行任務。
黃仁勳稱，正在進行的代理式與實體 AI 轉變是「革命性的」，將帶來「新的應用、公司、產品與商業模式」他表示，投資人應在觀察近期的基礎設施交易時考量這一點。
黃仁勳試圖描繪一個健康且不斷發展的行業，而此時投資人對 AI 支出的疑問有時會影響科技股的估值。
他說：「AI 生態系統正在快速擴展，現出更多新的基礎模型建構者、更多 AI 新創公司，遍及更多行業和更多國家。」
輝達最新財報奉送喜訊，2026 財年第三季 (截至 2025 年 10 月 26 日) 營收達 570 億美元，創新高，資料中心仍為主要成長引擎，較去年同期成長 66%。 黃仁勳稱，公司最新一代 Blackwell 架構的晶片「銷量遠超預期，同時雲端 GPU 已售罄」。
此利多消息鼓舞市場，美股週三期貨走高，輝達盤後股價高飛，截稿前，道瓊期貨上漲 90 點，那斯達克 100 指數期貨勁揚 1.1%。
華爾街分析師點讚輝達財報，TradeStation 全球市場策略主管 David Russell 表示：「輝達目前業績依然非常強勁，儘管不可避免地，人們會質疑黃仁勳的公司在成長和市佔率方面是否已經達頂峰。」
Aptus Capital Advisors 股票主管兼投資組合經理 David Wagner 認為，這次「業績超出預期的幅度」才是真正引人注目的地方。輝達營收超出預期 20 多億美元，其業績展望也比市場普遍預期高出近 30 億美元，預計將進一步推高「AI 熱度」。
Wedbush 分析師 Dan Ives 以科技股大多頭著稱，在輝達於週三公布強勁財報後，他形容自己「狂喜不已」。
他指出，近幾週市場因擔憂 AI 泡沫而情緒緊繃，科技股也承受賣壓，但輝達的亮眼獲利與展望「替市場與科技板塊帶來一場值得慶祝的反彈」。
Ives 認為，外界對 AI 泡沫的疑慮「被嚴重放大」，而輝達這份財報可能成為 Palantir (PLTR-US)、甲骨文 (ORCL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 與 Alphabet (GOOGL-US) 等企業的重要利多訊號。
