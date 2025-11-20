鉅亨網編譯羅昀玫 2025-11-20 07:31

AI 巨頭輝達週三 (19 日) 盤後發布備受矚目財報，營收與獲利全面優於華爾街預期，並釋出強勁的第四季銷售展望，打破人工智慧 (AI) 泡沫的擔憂。輝達執行長黃仁勳稱，市場對最新一代 Blackwell 晶片的需求「大幅超出預期」。

駁AI泡沫說！黃仁勳：「我看到截然不同的情況」 (圖：shutterstock)

隨著 AI 資本支出正快速膨脹，Alphabet 執行長皮查伊、摩根大通副董事長 Daniel Pinto 電影「大賣空」本尊、因放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 等華爾街大咖均疾呼，AI 資本支出正以極快速度膨脹，對 AI 泡沫提出警示。

輝達執行長黃仁勳週三在財報電話會議一開始，便回應外界對 AI 泡沫的擔憂。他表示：「我們看到的是截然不同的情況。」

駁 AI 泡沫說！黃仁勳：「我看到截然不同的情況」 (圖：REUTERS/TPG)

黃仁勳說：「全球正同時經歷三個巨大的平台轉移。」

他將第一個描述為：從以 CPU 為主的一般用途運算，轉向以 GPU 為核心的加速運算。

第二個則是從傳統機器學習轉向生成式 AI，他表示這「正在改變既有應用」，例如搜尋排名與推薦系統。

第三個轉變則是邁向代理式 AI 系統，這類系統能夠推理並自主執行任務。

黃仁勳稱，正在進行的代理式與實體 AI 轉變是「革命性的」，將帶來「新的應用、公司、產品與商業模式」他表示，投資人應在觀察近期的基礎設施交易時考量這一點。

黃仁勳試圖描繪一個健康且不斷發展的行業，而此時投資人對 AI 支出的疑問有時會影響科技股的估值。

他說：「AI 生態系統正在快速擴展，現出更多新的基礎模型建構者、更多 AI 新創公司，遍及更多行業和更多國家。」

輝達最新財報奉送喜訊，2026 財年第三季 (截至 2025 年 10 月 26 日) 營收達 570 億美元，創新高，資料中心仍為主要成長引擎，較去年同期成長 66%。 黃仁勳稱，公司最新一代 Blackwell 架構的晶片「銷量遠超預期，同時雲端 GPU 已售罄」。

此利多消息鼓舞市場，美股週三期貨走高，輝達盤後股價高飛，截稿前，道瓊期貨上漲 90 點，那斯達克 100 指數期貨勁揚 1.1%。

華爾街分析師點讚輝達財報，TradeStation 全球市場策略主管 David Russell 表示：「輝達目前業績依然非常強勁，儘管不可避免地，人們會質疑黃仁勳的公司在成長和市佔率方面是否已經達頂峰。」

Aptus Capital Advisors 股票主管兼投資組合經理 David Wagner 認為，這次「業績超出預期的幅度」才是真正引人注目的地方。輝達營收超出預期 20 多億美元，其業績展望也比市場普遍預期高出近 30 億美元，預計將進一步推高「AI 熱度」。

Wedbush 分析師 Dan Ives 以科技股大多頭著稱，在輝達於週三公布強勁財報後，他形容自己「狂喜不已」。