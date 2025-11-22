search icon



不想再依賴輝達！Google、亞馬遜砸錢自製AI晶片盼搶回主導權

鉅亨網編譯王貞懿

據《CNBC》周五 (21 日) 報導，輝達 GPU 稱霸 AI 晶片市場，但 Google 和亞馬遜正砸錢自製 ASIC 晶片追趕。專家預測，客製化 ASIC 成長速度將超越 GPU 市場，也讓設計夥伴博通成為最大贏家。

cover image of news article
輝達GPU稱霸AI市場，但客製化ASIC成長速度可能更快。

客製化 ASIC 正成為各大雲端業者的新寵，從 Google(GOOGL-US) 的 TPU、亞馬遜 (AMZN-US) 的 Trainium，到 OpenAI 與博通 (AVGO-US) 的合作計畫。這些晶片更小、更便宜、更容易買到手，還能降低對輝達 GPU 的依賴。


研究公司 Futurum Group 的 Daniel Newman 認為，客製化 ASIC「在未來幾年的成長速度會超越 GPU 市場」。

ASIC 前期成本高 但大廠認為長期划算

隨著 AI 模型成熟，推理運算變得更重要。推理可以在功能較弱、針對特定任務設計的晶片上執行，ASIC 就是這樣登場的。

GPU 像瑞士刀能做各種運算，ASIC 則像單一用途工具，非常有效率但彈性低。

輝達 GPU 單價最高 4 萬美元，而且經常缺貨。雖然設計 ASIC 的前期成本更高，至少要數千萬美元，但分析師認為大型雲端業者長期來看更划算。

Newman 說：「他們想掌控自己的運算能力。」

博通成最大贏家

打造 ASIC 並不容易，這就是為什麼企業會找博通和邁威爾 (MRVL-US) 這些晶片設計商。Miller 說，它們「提供智財 (IP)、專業知識還有網路技術」幫客戶打造 ASIC。

「所以你看到博通特別成為 AI 熱潮的最大受益者之一，」Miller 說。博通協助打造 Google 的 TPU 和 Meta(META-US) 2023 年推出的訓練與推理加速器，還與 OpenAI 達成新協議要幫其從 2026 年開始打造客製化 ASIC。

Google 率先推 TPU 亞馬遜性價比高 3 到 4 成

Google 是第一家打造 ASIC 的科技巨頭，從 2015 年推出第一款「張量處理單元」(TPU) 起，今年 11 月已發表至第七代。

亞馬遜則在 2015 年收購以色列晶片新創後，2018 年推出 Inferentia，2022 年推出 Trainium，預計最快 12 月宣布第三代。

Trainium 首席架構師 Ron Diamant 告訴《CNBC》，跟其他硬體供應商相比，亞馬遜的 ASIC 性價比好 30% 到 40%。

不過 Newman 說，要推翻輝達不容易：「他們花了多年建立起來，贏得了開發者生態系統。」

而上述所有晶片，都得靠台積電 (TSM-US) 操刀製造。


