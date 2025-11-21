〈航運指數〉SCFI連3跌 美國線運價累計三周來跌幅逾3成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-21 16:39

上海航交所今 (21) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，續跌 57.82 點至 1393.56 點，跌幅約 3.98%，主要是因美國線運價續挫，跌幅在 8-9% 左右，累計三周來美國線運價跌幅已達 30-40%。

貨攬業者表示，目前亞洲對美國線整體出貨動能仍弱，先觀察農曆年前是否有一波回補庫存的小拉貨潮。

本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 小跌 50 美元至 1367 美元，跌幅 3.53%；遠東到地中海每 TEU 略漲 26 美元至 2055 美元。

而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 本周運價續挫 178 美元至 1645 美元，跌幅 9.76%，三周以來跌幅達 40%，而遠東到美東每 FEU 也重挫 216 美元，來到 2384 美元，跌幅 8.31%，累計三周以來跌幅超過 30%。