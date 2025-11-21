〈航運指數〉SCFI連3跌 美國線運價累計三周來跌幅逾3成
鉅亨網記者王莞甯 台北
上海航交所今 (21) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，續跌 57.82 點至 1393.56 點，跌幅約 3.98%，主要是因美國線運價續挫，跌幅在 8-9% 左右，累計三周來美國線運價跌幅已達 30-40%。
貨攬業者表示，目前亞洲對美國線整體出貨動能仍弱，先觀察農曆年前是否有一波回補庫存的小拉貨潮。
本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 小跌 50 美元至 1367 美元，跌幅 3.53%；遠東到地中海每 TEU 略漲 26 美元至 2055 美元。
而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 本周運價續挫 178 美元至 1645 美元，跌幅 9.76%，三周以來跌幅達 40%，而遠東到美東每 FEU 也重挫 216 美元，來到 2384 美元，跌幅 8.31%，累計三周以來跌幅超過 30%。
法人提醒，貨櫃航商馬士基日前示警貨櫃海運市況最大挑戰是新船交付速度過快，同時，10 月 10 日加薩停火生效後，葉門胡賽暫不再攻擊紅海船隻，接下來紅海若恢復暢通，全球貨櫃船舶供給恐因不再繞道而又增加 5-10%，恐進一步壓抑運價。
