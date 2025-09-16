全球海運驚爆「停航保價」潮 馬士基TP9一路休到年底

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-16 18:20

中國國慶黃金週將至，全球海運市場卻掀起一波罕見的大規模停航潮。包括 MSC、馬士基（Maersk）與赫伯羅特（Hapag-Lloyd）在內的多家主要船公司，陸續宣布旗下多條航線停駛，其中最引人注目的是馬士基美西 TP9 航線，甚至直接宣布今年度全面停航，凸顯出當前海運市場的嚴峻挑戰。

根據業界消息，這波停航潮不僅僅是為了因應假期貨量減少，更深層的原因是船公司為了應對海運費持續走跌以及全球出口貨運量下滑的嚴峻情勢。分析師指出，此舉是船公司採取的「停航保價」策略，透過減少運力供給來支撐運價水平，避免市場價格持續探底。

在這次停航潮中，各船公司紛紛公佈了詳細的停航計畫。馬士基在 9 月 10 日追加通知，確認美西航線 TP9 在 9 月 23 日離開廈門港的最後一班船後將全面停駛，後續復航時間將另行通知。

赫伯羅特也宣布了跨太平洋航線 WC2、歐洲地中海與亞洲航線等多個航次取消。此外，MSC 也計畫在第 39 至 41 週之間，暫停亞洲至歐洲航線的多個航次服務。