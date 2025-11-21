PCB廠邑昇實業跨足建設首案「邑城仰睦」動土 雙北還要推新案

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-21 18:41

由 PCB 產業的邑昇實業 (5291-TW) 跨足建築領域成立「邑城建設」，首案「邑城仰睦」建案，今 (21) 日正式動工。邑城建設已完銷的此一新北三重建案基地距捷運台北橋站僅 350 米，快速在公開後 3 個月完銷。

邑城建設董事長簡榮坤(右)及總經理許淵勝。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，邑城建設也規劃 2026 年將在新北市的三重、土城及北市精華區陸續推出多個重建案

在房市的寒冬中，邑城建設的首案快速完銷，董事長簡榮坤指出，推動此一成績主要在產品的區位、規劃及營造商的信譽爲重要的推動因子 。

邑城建設總經理許淵勝表示，「邑城仰睦」打造的「六感建築」，初衷是讓居住回歸安全、信任的本質。他強調，「人」才是住宅最重要的元素，危老重建本質是為住戶創造全新六感生活。相較坊間採用複合式、委建或以地主產權設定等方式推動危老，可能讓地主承擔較高風險，邑城建設選擇走上更安全、透明、結構單純的重建模式，以實力直接投入開發，避免不必要的設定爭議，提高案件推動效率同時保障地主權益。