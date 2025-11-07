台驊總座料有一波補貨潮 農曆年前運價再跌機會不大

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-07 15:02

貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (17) 日召開法說會，總經理顏益財說明，美中貿易戰暫時休兵，對中國出貨的訂單會有一些幫助，預期效益發酵後終端貨主重新下單，最快到 11 月中旬至 12 月，會出現一些補貨潮，並使運價較有支撐。

台驊總經理顏益財。(鉅亨網記者王莞甯攝)

顏益財指出，目前歐洲船公司醞釀 11 月中有一波漲價潮。

而在美國線，顏益財認為，近期看起來川普的對手黨民主黨聲勢上來，在明年 11 月舉行期中選舉前，將會給川普帶來更大壓力，因此，未來關稅應只有降沒有往上調的空間。

而從終端零售庫存來看，美國在耶誕過後將遇到 10 年來最低庫存水準，屆時有望出現一波拉貨小高峰，「航運市況看起來沒有那麼悲觀，農曆年前運價大幅下跌的機會不大」。

顏益財不諱言，事實上，目前美國傳統產業和經濟不好、消費信心低迷，令執政黨有壓力，政策緊密影響經濟表現，使明年美國線合約價現階段很難預測。

台驊甫公布第三季財報，單季稅後純益 1.74 億元，每股純益 (EPS)1.27 元，累計前三季稅後純益 7.95 億元，EPS 5.81 元，主要受到全球海運運價自高點回落和部分客戶出貨遞延影響，不過，毛利率較去年同期提升，反映倉儲成本下降與客戶結構改善的成效，展現卓越的成本控管能力。

顏益財也透露，接下來還有一些併購案評估進行中。