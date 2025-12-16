美提「北約級」安全保障要烏克蘭快點頭 但領土問題懸而未決

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-16 04:41

根據《彭博》與《Politico》周一 (15 日) 報導，美國在柏林向烏克蘭提出類似北約第五條的「強力安全保障」，這是川普政府迄今最強而明確的承諾，但帶有隱含最後通牒：現在接受，否則下次條件不會更好。

美國提議強力安全保障，但要求烏克蘭盡快接受。(圖:Shutterstock)

美國資深官員表示：「這些保障的基礎是真正非常強的保障，類似第五條。這些保障不會永遠擺在桌上，只有現在達成好的結論才有。」

保障內容包括由美國主導、歐洲支持的多國部隊協助保衛烏克蘭、停火監督機制，以及烏克蘭維持 80 萬常備軍。美方預期俄羅斯會接受這些安排，並允許烏克蘭加入歐盟。

美國特使威特科夫 (Steve Witkoff) 和川普女婿庫許納 (Jared Kushner) 與烏克蘭及歐洲官員在柏林進行馬拉松式會談。德國總理梅爾茨稱美國提議「非常了不起」，並表示聖誕節前達成和平協議「完全取決於俄羅斯」。

領土爭議仍是關鍵

儘管安全保障有進展，領土問題仍是最大障礙。美國支持俄羅斯要求烏克蘭從東部頓內茨克地區部分區域撤軍，但澤倫斯基多次拒絕，堅持按目前接觸線停火。

美方官員表示，一項尚未敲定的提案是俄烏分享札波羅熱核電廠控制權，各獲得一半電力。但美方官員大多避談如何彌合其他領土爭議，僅表示給澤倫斯基留下一些「發人深省的想法」。

澤倫斯基周日表示，若與美國和歐洲達成雙邊安全協議，烏克蘭可放棄加入北約的長期目標。這是俄羅斯一直堅持的條件。

俄羅斯立場強硬

克里姆林宮外交政策助理 Yuri Ushakov 警告，若歐洲和烏克蘭修改美俄先前談妥的提案，俄方將「強烈反對」，特別是領土問題上有「完全無法接受的條款」。

克宮發言人佩斯科夫表示，俄方預期美方會通報柏林會談結果，普丁願意談和平，但必須是認真的和平、認真的決定，絕不接受拖延時間的把戲。

英國軍情六處新任局長 Blaise Metreweli 則指控普丁刻意拖延談判，「他正拖延談判，並將戰爭成本轉嫁給自己的人民」。

美方樂觀但挑戰仍多

美方官員透露，烏克蘭代表團對川普願意同意更堅定的安全保障，並經國會批准以延續到下屆政府感到「驚喜」。川普對進展感到滿意，計劃周一致電參加晚宴的各國領袖。

下一步將在本周末 (可能在邁阿密) 召開工作小組會議，由軍方官員研究地圖解決剩餘領土問題。美方官員表示：「我們相信已解決俄烏之間約 90% 的問題，但還有一些事情需要解決。」