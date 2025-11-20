鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-20 19:39

全球人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVDA-US）於週三（11/19）公布最新一季財報，數字大幅超出市場預期，再度向市場投下一顆強勁的定心丸。法人指出，台灣為全球半導體與伺服器供應鏈的關鍵核心，可望將持續受惠於這股強勁的 AI 長線動能。投資人可留意能搭上資料中心擴建潮的相關企業，以掌握科技紅利。

AI軍火商再發威！輝達財報驚豔市場 法人：LLM競賽白熱化 台供應鏈續啖AI紅利。（圖: shutterstock)

輝達本季營收飆升至 570 億美元，較去年同期高達 62% 的驚人增幅，毛利率維持在 73% 的高檔水準，而更具前瞻性的下季營收指引，更首次突破 600 億美元大關，預示著 AI 熱潮尚未見頂。

‌



輝達財報報佳音，立即在全球資本市場引發連鎖效應。美股四大指數全面回神反彈，漲幅介於 0.1% 至 1.82% 不等，其中費城半導體指數表現尤為強勁。這股熱度蔓延至亞洲，台股今（20）日早盤隨即展現慶祝行情，盤中大漲超過 3% 回應，AI 概念股及半導體供應鏈成為主要領漲族群。

摩根大美國領先科技主動式 ETF 基金產品經理溥琪琳分析指出，輝達強勁的獲利能力主要由資料中心業務所驅動，這不僅涵蓋了 AI 訓練與推論所需的 GPU 硬體，更包含了軟體生態系統的貢獻。

溥琪琳進一步強調，毛利率能維持在 73% 的高檔，揭示了輝達在 AI 晶片市場無可撼動的定價權，確立了公司在 AI 時代的「穩定金流」模式。這股穩定且強勁的現金流，是公司能持續投入新產品研發與技術迭代的基石，確保其在競爭激烈的 AI 產業中保持領先地位，進一步推動了 AI 產業的長期成長動能。

AI 的發展顯然不限於硬體晶片的軍備競賽。溥琪琳觀察到，除了輝達 GPU 不斷推陳出新，大型語言模型（LLM）的競賽同樣白熱化。

近期如 xAI 推出 Grok 4.1、Google 發布 Gemini 3 等，均顯示 AI 技術仍在快速推進，應用邊界持續擴大。這場由軟硬體雙方共同驅動的技術革命，確保了 AI 產業動能不受短期市場雜訊影響，持續向前推進。

在輝達財報的強勁支撐下，分析師普遍認為，AI 供應鏈已從初期炒作進入了實質獲利階段。台灣作為全球半導體與伺服器供應鏈的關鍵核心，將持續受惠於這股強勁的 AI 長線動能。投資人應密切關注具備技術領先優勢、能搭上資料中心擴建潮的相關企業，以掌握科技紅利。