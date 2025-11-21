無懼台股跳水！單日19億元逢低搶買00981A 連22日未見資金流出
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股今 (21) 日開低走低，終場收在 26434.94 點，大跌 991.42 點，不但把昨天漲點全數吐回，並寫下史上第 6 大跌點的紀錄。在台股殺聲隆隆之際，主動統一台股增長 (00981A-TW) 爆出超過 20 萬張大量。不少投資人趁著 00981A 拉回搶上車，單日超過 19 億元資金淨流入，即使股價下跌，00981A 在低接買盤力拱之下，規模還是力守在 300 億元之上。
00981A 成立以來，股價看回不回，今天修正超過 5%，為掛牌以來最大跌幅，反而吸引投資人戴著鋼盔向前衝。據統一投信官網的申購買回清單資料顯示，今天 00981A 投資人等到明顯的回檔，大舉搶進 00981A，低接超過 13 萬張，換算約當新台幣 19 億元逢低搶買，基金最新規模為 319 億元。
拉長時間來看，00981A 已經連續 22 個交易日沒有遭資金贖回，一路呈現「小漲小買、下跌大買」的態勢，只要股市出現拉回且波動加劇，投資人便逢低累積單位數，卡位後市長線的多頭行情。
輝達執行長黃仁勳反駁 AI 泡沫化，直言 AI 成長是不可逆的變革，展望後市，統一投信 ETF 團隊也定調 AI 仍為長線主流，並表示，AI 供應鏈營收與獲利預期持續上修，加上非 AI 終端應用也緩步復甦，共同推動整體企業獲利向上，盤勢拉回可視為逢低買入的時機。AI 長線主流地位不變，看好 ASIC、半導體設備、高速運算、伺服器組裝、散熱、PCB/CCL、連接線等廠商。
統一 00981A 前五大持股為台積電 (2330-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、緯穎 (6669-TW)、金像電 (2368-TW)、奇鋐 (3017-TW)，都是重量級半導體、晶片、PCB、散熱等 AI 相關供應鏈龍頭股，預期修正整理後，仍將是長線多頭行情的重要驅動力。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 輝達助台股重現資金派對 這檔市值型ETF黑馬AI含量達95%量價齊揚
- 輝達再演「一人救全村」 法人：半導體仍處上升週期 看好這類主題型ETF
- 張雍川看2026充滿挑戰與機會 國泰投信：股市高檔震盪 宜適度提高債券比重
- ETF市場起風了！主動式ETF人氣三強鼎立 00981A吸金續航力最強
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇