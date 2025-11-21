鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-21 17:22

台股今 (21) 日開低走低，終場收在 26434.94 點，大跌 991.42 點，不但把昨天漲點全數吐回，並寫下史上第 6 大跌點的紀錄。在台股殺聲隆隆之際，主動統一台股增長 (00981A-TW) 爆出超過 20 萬張大量。不少投資人趁著 00981A 拉回搶上車，單日超過 19 億元資金淨流入，即使股價下跌，00981A 在低接買盤力拱之下，規模還是力守在 300 億元之上。

無懼台股跳水！單日19億元逢低搶買00981A 連22日未見資金流出。（鉅亨網資料照）

00981A 成立以來，股價看回不回，今天修正超過 5%，為掛牌以來最大跌幅，反而吸引投資人戴著鋼盔向前衝。據統一投信官網的申購買回清單資料顯示，今天 00981A 投資人等到明顯的回檔，大舉搶進 00981A，低接超過 13 萬張，換算約當新台幣 19 億元逢低搶買，基金最新規模為 319 億元。

拉長時間來看，00981A 已經連續 22 個交易日沒有遭資金贖回，一路呈現「小漲小買、下跌大買」的態勢，只要股市出現拉回且波動加劇，投資人便逢低累積單位數，卡位後市長線的多頭行情。

輝達執行長黃仁勳反駁 AI 泡沫化，直言 AI 成長是不可逆的變革，展望後市，統一投信 ETF 團隊也定調 AI 仍為長線主流，並表示，AI 供應鏈營收與獲利預期持續上修，加上非 AI 終端應用也緩步復甦，共同推動整體企業獲利向上，盤勢拉回可視為逢低買入的時機。AI 長線主流地位不變，看好 ASIC、半導體設備、高速運算、伺服器組裝、散熱、PCB/CCL、連接線等廠商。