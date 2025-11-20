鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-20 14:34

今年第四季以來，全球金融市場的資金流向已發出強烈的轉折訊號。自 10 月 1 日迄今，全球固定收益型 ETF 累計淨流入金額已突破驚人的 930 億美元，其中，美國債市更獨攬了 588 億美元的資金淨流入，佔比接近六成。反觀國內市場，截至 11 月 19 日的統計顯示，今年下半年表現最佳的 10 檔投資等級債券 ETF，其含息報酬率皆在 10% 以上，顯見投資人正積極湧向固定收益資產以尋求避險。

Q4避險潮湧現！國內投等債ETF下半年報酬率衝破10%。（圖：shutterstock)

市場人士普遍認為，在當前複雜的總經環境下，投資人對於高風險資產的容忍度已明顯下降。造成科技股日前出現「一日行情」的背後，主要來自兩大核心壓力：一是市場對於 AI 概念股實際變現能力與高昂估值的持續質疑；二是聯準會 (Fed) 貨幣政策路徑的高度模糊性。在這雙重不確定性的擠壓下，全球機構資金正加速從高波動、高成長預期的科技股撤出，轉而湧向防禦性更強、能提供穩定現金流的投資等級債券。

聯準會週二 (19) 公布的 10 月 FOMC 會議紀要，無疑為市場對未來利率走向的預期增添了更多變數。儘管上次會議決議降息一碼，但會議內容卻披露了決策官員間明顯的內部歧見。

紀要顯示，雖然部分理事考量到勞動市場數據出現疲軟跡象，主張應採取更為激進的降息 2 碼以提振經濟；但同時也有多位官員擔憂過早或過快的降息可能重新點燃通膨壓力，傾向於暫時按兵不動，採取觀望態度。

更值得關注的是，由於先前美國政府長達 43 天的停擺，導致 Fed 仰賴的關鍵經濟數據出現顯著缺口，使官員難以對當前景氣狀況做出精準判斷。會議紀要明確指出，未來的貨幣政策將更嚴格地採行「數據依賴」，即「走一步看一步」，使得原本市場對年底降息的篤定預期轉趨保守，也直接導致避險需求顯著升溫。

在降息預期與市場波動並存的格局下，高信評、長天期投資等級公司債券憑藉其兼具穩定息收和價格增值潛力的特性，成為當前資金追捧的標的。

FT 投資級債 20+ (00982B-TW) 經理人洪慧珊分析，當前 Fed 政策路徑的不確定性，反而突顯了固定收益資產的核心配置價值。她指出，儘管短期降息節奏可能放緩，但美國經濟成長趨緩的大方向未變，長期降息循環的趨勢仍可期待。此外，Fed 宣布將於 12 月 1 日結束縮表，此舉實質上將為債市提供額外的流動性支撐。

CMoney 統計數據顯示，截至 11 月 19 日，今年下半年以來表現最佳的 10 檔投等債 ETF，其含息報酬率全部突破 10%。其中，兆豐 US 優選投等債 (00957B-TW) 以 11.48% 的報酬率居冠；而 FT 投資級債 20+ (00982B-TW) 則以 11.36% 緊追在後。值得一提的是，00982B 本月配息 0.048 元，已連續四個月維持穩定水準，年化配息率約達 6%。

法人機構強調，面對科技股高檔修正的風險和 Fed 政策的不確定性，具備穩健體質、能提供持續性現金流的投資等級債券 ETF，是當前投資人納入核心資產配置、有效平衡風險的理想選擇。

洪慧珊建議，當前各天期殖利率仍處於相對高檔，投資人可把握股市修正時機，逢低布局優質債券 ETF，透過分批進場策略來攤平成本，為資產組合建構穩健的核心基石。

表：近半年投等債表現 10 強

股號 公司 11/19 收盤 (元) 19 日漲幅 (%) Q4 以來報酬率 (%) H2 以來報酬率 (%) 00957B 兆豐 US 優選投等債 13.69 -0.22 0.96 11.48 00982B FT 投資級債 20+ 9.90 -0.20 0.71 11.36 00959B 大華投等美債 15Y+ 9.43 -0.11 0.21 11.33 00966B 統一 ESG 投等債 15+ 14.03 -0.07 0.72 11.26 00775B 新光投等債 15+ 32.59 -0.06 1.21 11.23 00948B 中信優息投資級債 9.47 -0.11 0.42 10.89 00740B 富邦全球投等債 38.74 -0.13 0.78 10.81 00937B 群益 ESG 投等債 20+ 14.91 -0.20 0.34 10.77 00968B 元大優息投等債 9.32 -0.11 0.54 10.56 00720B 元大投資級公司債 33.20 -0.12 0.30 10.56

