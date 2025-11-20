鉅亨網新聞中心 2025-11-20 16:20

特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳，就太空 AI 的發展前景達成高度共識，並拋出一個大膽預測：從現在起的 5 年內，利用太陽能驅動的太空 AI 衛星，將會是地球上最經濟、最有效率的 AI 計算方式。

馬斯克同框黃仁勳談太空AI：5年內成最便宜算力來源。(圖截自美國-沙特投資論壇畫面)

兩位科技巨頭在華盛頓舉行的「美國 - 沙特投資論壇」上，共同探討了 AI 運算擴展所面臨的能源與冷卻挑戰，最終指向太空作為解決方案。

馬斯克強調，AI 進入太空是人類文明若要持續向上發展的必然結果。他指出，為了達到更高階的「卡爾達肖夫二型文明」，即能夠利用太陽能量的程度，人類必須進入太空深處，部署太陽能驅動的 AI 衛星。

他解釋了這種轉移的必要性：「地球接收到的大約只有太陽能量的二十億分之一。如果你想要擁有比地球可能產生的能量多一百萬倍的東西，你就必須進入太空。」馬斯克提到，在地球上要處理每年 200 到 300 吉瓦（Gigawatts）的 AI 計算需求，幾乎是難以應對的巨大挑戰。

從晶片技術的角度，黃仁勳為這項太空 AI 的願景提供了關鍵的工程支持。他指出，太空環境擁有地面難以匹敵的散熱優勢。

黃仁勳提到，現今的超級電腦中，一個重達兩噸的機架，其中可能有高達 1.95 噸的重量是用於冷卻。他幽默地說，在太空中「掛起來就行了」，因為太空無需使用水，只需透過輻射散熱即可有效冷卻晶片。

綜合能源獲取和冷卻效率，馬斯克作出了結論性的預言：「我的估計是，電力成本方面，太空 AI 的成本效益將遠遠優於地面 AI。我認為從現在起不會超過五年，進行 AI 計算的最低成本方式，將會是使用太陽能 AI 衛星。」