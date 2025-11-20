穎崴董座：產能已經塞爆 明年探針月產能再倍增、營收估創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-20 12:59

測試介面大廠穎崴 (6515-TW) 今 (20) 日表示，受惠 AI/HPC 晶片測試需求爆發，第四季探針產能已全面滿載，為因應客戶訂單，今年探針自製量已超越去年 350 萬支的目標，明年目標將月產能拉高至 600-700 萬支，產能倍增，預計明年營收將有雙位數成長、再創新高。

右至左為穎崴董事長王嘉煌、業務副總陳紹焜。(鉅亨網記者魏志豪攝)

穎崴同時要求加工件供應商同步大幅擴產，以因應明年高階 AI 晶片需求全面開出，且除了既有客戶外，也接觸更多 AI 晶片業者，啟動包含更多海外驗證與台灣小量生產案，預期整體市場動能將維持強勁。

穎崴近年全力布局 MEMS 探針卡，第三季因初期生產導致毛利率下滑，但與合作夥伴的第一階段合約已完成，第四季正式邁入第二階段，將展開為期五年的合作，營收與獲利貢獻會更顯著，預期 MEMS 探針卡將從第四季起每季貢獻顯著成長，成為主要推升營收的新引擎。