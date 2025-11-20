統一超攜手聖娜 年底前於桃竹以北推烘培專車直送

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-20 11:00

看準烘焙市場龐大商機，統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (20) 日宣布，預計於 12 月底前整合集團烘焙品牌「Semeur 聖娜」，率先在桃竹以北地區導入多台專車直送，將大幅縮短每日現烤麵包運送時間，拚打造出最貼近日常生活的烘焙通路。

統一超攜手聖娜推烘培專車直送。(圖：統一超提供)

7-ELEVEN 說明，Semeur 聖娜專櫃不定期以人氣素材、特殊變化的麵包，引領市場推出烘焙新品，現有約 20 款職人嚴選人氣麵包和常溫糕點選擇，成功帶動菠蘿與可頌類型麵包銷售翻倍成長，每日每店可賣出上百個現烤麵包。

過去 Semeur 聖娜麵包現烤完成後，需經過配送物流中心再轉送 7-ELEVEN 門市，受包裝和運送流程限制，使部分品項無法呈現最佳口感，而隨著 7-ELEVEN Semeur 聖娜專櫃迄今已導入全台超過 400 家門市， 7-ELEVEN 期與 Semeur 聖娜透過優化供應鏈運作，打造出專屬 7-ELEVEN 的專車路線，藉此打破物流轉運時間限制。