2025-11-20

受到 AI 泡沫化疑慮影響，加權指數本周以來 (11/17~11/19) 跌逾 800 點，上演 26500 點保衛戰，科技電子股傷痕累累。不過，輝達於周三 (11/19) 盤後開財報，盤後漲逾 5%，美股四大指數收漲，連帶讓台股今 (20) 日開盤氣勢如虹，市值型 ETF 黑馬－國泰台灣科技龍頭 (00881-TW)AI 股含量達 95%，近日交易量增溫，周二大跌時湧入約 3 萬張大量，明顯較上周 (11/10~11/14) 日均量近翻倍成長，今天再爆出 3.7 萬張成交，漲幅 3.84%，收 30.84 元，顯見投資人仍對台灣科技龍頭與 AI 應用前景具高度信心。

輝達助台股重現資金派對 這檔市值型ETF黑馬AI含量達95%量價齊揚。(鉅亨網資料照)

輝達最新財報公佈，第三季營收與獲利雙雙超乎預期，資料中心業務年增 66% 仍是最大引擎，黃仁勳表示，當前這一代 Blackwell 架構 GPU 晶片的銷售情況已經是「高到破表」(off the charts) 的程度。呼應近期銷售的快速成長，也打破市場對於 AI 泡沫化的擔憂。

輝達強勁的財報表現為整個 AI 產業投下定心丸，台股供應鏈可望受惠伺服器需求的持續成長。未來市場焦點將聚焦於 AI 終端應用與生態圈的成長，除了台積電等半導體供應鏈外，零組件與電腦周邊設備供應鏈也預期將受益。

國泰台灣科技龍頭 ETF 經理人蘇鼎宇指出，回測過去 16 年 (2009/01/05-2025/10/31)，加權報酬指數漲幅為 994.3%、電子類報酬指數為 1604.4%，遠勝金融保險報酬指數 535.4%、水泥類報酬指數 190.8%、鋼鐵類報酬指數的 170.7%，顯見從長線來看，電子類股是台股領頭羊；進一步觀察產業，今年以來 (截至 10/31) 含息報酬，半導體族群約 36.3%、電子零組件為 69.2%、其他電子約 43%、電腦及周邊設備為 24.3%，顯示電子產業仍是今年台股主要成長動能，尤以半導體與電子零組件領漲。

00881 成分股當中 AI 族群權重約 95.51%，包含三大權指股台積電、鴻海、台達電，以及聯發科、廣達、緯創、台達電、英業達、仁寶等。

國泰投信 ETF 研究團隊分析，台股今年從低點以來已經上漲超過一萬點，市場浮現 AI 泡沫化擔憂，加上降息預期降溫，利空衝擊下，股市難免高檔震盪，但觀察現階段台股電子類評價未過 2024 年高點，整體漲勢並未脫離基本面，市場逢高調節，反而是中長線投資人找尋進場機會的時間點，建議可以採取定期定額或逢低加碼的方式掌握 AI 長線成長。