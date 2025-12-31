鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-31 17:41

玻纖紗、布廠富喬 (1815-TW) 今 (31) 日召開法人說明會，富喬指出，L ow DK 材料方面，富喬 Low DK 一代與次世代先進製程 產品 已占 2025 年第 四季產能比重 的 45% 。 展望 2026 年終端客戶產品升級需求明確，將持續進行資本支出， 預期先進製程產品目標產能比重將提升至 60 % 以上，有助擴大在市場的滲透率推升營收及獲利。

此外，受惠於先進封裝、AI 及高 速 運算 等對 IC 載板 強 烈 需求，富喬已開發 IC 載板 用 的 Low CTE 先進製程 產品 並於 2025 年第四季獲客戶認証並少量出貨，預期明年出貨規模可望逐季成長 。

富喬今天收盤價報 94.4 元，今年以來股價漲幅也達也達 2.57 倍，富喬已完成發行 6 萬張現金增資股的籌資，募集 39.6 億元，現增股並在今天上櫃交易。

富喬指出，2026 年 全球主要雲端服務供應商 CSP 擴大 對 A I 基礎建設資本支出， 及 汽車自駕 和機器人等 AI 應用成長， 對 PCB 上游 高階關鍵玻纖 材料需求將穩定提升。展望 2026 年，公司營運將持續受惠於高頻、高速、低損耗材料和載板應用新產品 需求擴大，整體營運可望更進一步轉強。

富喬指出，在高階 L ow DK 材料方面 2025 年 Low DK 一代與次世代 先進製程 產品已占第四季產能比重達到 45% 。在終端客戶產品升級需求明確提高之下，富喬，先進製程產品目標產能比重將提升到 60% 以上有助擴大在市場的滲透率推升營運。

富喬表示，整體而言， 明年全球 AI 相關應用持續擴大，公司於先進製程 Low DK 一代 與 次 代 產能 比重 將 持續 提 高 IC 載板所需先進 材料 Low CTE 逐季 增加 出貨 規模， 大陸 東莞廠 也受惠台灣轉單可望 轉盈 。富喬未來 將持續強化核心技術，發揮 垂直整合優勢，深化與關鍵客戶合作關係，對明年營運展望維持審慎正向看

富喬最新獲利資訊，富喬 10 月營收以 5.65 億元改寫新高，自結 10 月稅後純益 1.22 億元，年增 2.59 倍，每股純益 0.2 元，加計前三季財報後，稅後純益 5.43 億元，每股純益 1.01 元。