日元貶太兇 日本央行委員暗示12月將升息
鉅亨網編輯林羿君
日本央行政策委員會審議委員小枝淳子暗示，最快下個月就可能升息，原因是日元跌至近 10 個月低點後，利率「正常化」勢在必行。
小枝淳子 20 日在日本北部新潟向當地企業領袖演講時表示：「鑒於實質利率遠低於正常水準的情況下，我認為央行需要推進利率正常化。」
市場普遍預期日本央行最慢於明年 1 月升息。小枝淳子此番發言之後，日元兌美元匯率進一步走弱，這表明投資者可能正在等待更明確的升息訊號。
這是小枝今年 3 月加入央行政策委員會以來首次公開演講。她暗示，日本央行在 12 月 19 日的政策會議上可能會升息。由於在 10 月會議上已有兩名委員主張升息，小枝此次表態，預料將強化市場對 9 名委員中有更多人認同升息必要性的看法。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 「拋售日本」才正開始？高市政策恐引爆三殺 日元指向160、股債警鈴大作
- 歐元兌日元飆破180創歷史新高 關鍵心理關卡浮現
- 日元貶破155 財相急警告！高市刺激方案越滾越大 市場緊張
- 「拋售日本」才正開始？高市政策恐引爆三殺 日元指向160、股債警鈴大作
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇