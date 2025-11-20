search icon



日元貶太兇 日本央行委員暗示12月將升息

鉅亨網編輯林羿君

日本央行政策委員會審議委員小枝淳子暗示，最快下個月就可能升息，原因是日元跌至近 10 個月低點後，利率「正常化」勢在必行。

cover image of news article
日元貶太兇 日本央行委員暗示12月將升息。(圖:shutterstock)

小枝淳子 20 日在日本北部新潟向當地企業領袖演講時表示：「鑒於實質利率遠低於正常水準的情況下，我認為央行需要推進利率正常化。」


市場普遍預期日本央行最慢於明年 1 月升息。小枝淳子此番發言之後，日元兌美元匯率進一步走弱，這表明投資者可能正在等待更明確的升息訊號。

這是小枝今年 3 月加入央行政策委員會以來首次公開演講。她暗示，日本央行在 12 月 19 日的政策會議上可能會升息。由於在 10 月會議上已有兩名委員主張升息，小枝此次表態，預料將強化市場對 9 名委員中有更多人認同升息必要性的看法。


日元日元貶值日股高市早苗日銀日本央行BOJ升息

