日元貶太兇 日本央行委員暗示12月將升息

小枝淳子 20 日在日本北部新潟向當地企業領袖演講時表示：「鑒於實質利率遠低於正常水準的情況下，我認為央行需要推進利率正常化。」

這是小枝今年 3 月加入央行政策委員會以來首次公開演講。她暗示，日本央行在 12 月 19 日的政策會議上可能會升息。由於在 10 月會議上已有兩名委員主張升息，小枝此次表態，預料將強化市場對 9 名委員中有更多人認同升息必要性的看法。