鉅亨網編輯林羿君 2025-11-20 11:02

日本首相高市早苗正面臨上任以來的首次重大市場考驗，當局即將在周五 (21 日) 宣布的刺激計劃引發市場不安情緒，有可能破壞她當選後點燃的股市上漲行情。

「拋售日本」才正開始？高市政策恐引爆三殺 日元指向160、股債警鈴大作。（圖：REUTERS/TPG）

市場擔憂高市早苗的支出計畫會加劇日本的財政困境，導致政府公債價格暴跌，日元疲軟的局面也進一步惡化，日元匯率已進一步跌入潛在干預的危險區域。同時，日經 225 指數 (NKY) 本週出現 4 月以來最大跌幅。

日本政府計畫於週五公佈期待已久的經濟刺激方案，但「拋售日本」的交易可能才剛開始。日本公債殖利率升至數十年新高、日元隔夜續貶 1%，壓力持續升溫。雖然在輝達亮眼財報帶動下，日本股市週四 (20 日) 反彈，但日本最近與中國的外交爭議，仍讓市場風險陰影揮之不去。

RBC BlueBay 資產管理公司投資長 Mark Dowding 表示：「如果高市的政策信譽受損，可能導致投資人開始拋售所有的資產。如果市場感受到日本政策犯錯的疑慮升高，我們肯定會加碼布局短端曲線的空單。」暗示該公司可能會透過做空短期債券等方式，對日本債券市場可能出現的波動進行部署。

本週跨資產的拋售潮凸顯了所謂的「高市交易」（Takaichi trade）其實相當脆弱。先前市場押注她的財政擴張能重振成長，推動日本股市在 10 月創下歷史新高。但到了 11 月 19 日，高市上任不到一個月，日經 225 指數已將選後累積的漲幅全數吐回，給了投資人一記現實重擊。

日元近日也跌到今年 1 月以來相對美元的最低點，主因是市場對聯準會降息的預期退潮，推升美元走強。日元目前在 1 美元兌 157 日元附近震盪，若再貶破 158.87，將寫下去年 7 月以來的最弱水準。

Asymmetric Advisors Pte. 日本股市策略師 Amir Anvarzadeh 認為「蜜月期已經過了」，雖然市場一開始都為高市和她的刺激政策歡呼，但現在不少人「已經快被淹沒了」。

Anvarzadeh 表示，讓市場心情變差的不只是財政擴張的疑慮。在過去兩週內，高市不但撤掉了政府的年度收支平衡目標，還承諾要讓日本的公司治理准則「不再那麼偏向股東」，甚至引發與中國的外交摩擦。這些動作都讓投資人心生不安，拖累股市並推升殖利率。

接下來刺激方案的公布，將是另一項關鍵考驗。預期高市端出的計畫規模將超過前任政府推出的 13.9 兆日元方案，且部分立法者甚至力推額外約 25 兆日元的追加預算。

T&D 資產管理公司的首席策略師兼基金經理人並岡宏表示，25 兆日圓確實很大，市場也在質疑這樣真的有必要嗎？他擔心刺激方案公布後，可能出現「股匯債三殺」，情況類似 2022 年英國特拉斯（Liz Truss）上任時那場市場動盪。