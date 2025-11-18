鉅亨網編輯林羿君 2025-11-18 11:15

日元兌美元匯率跌破 155 關卡之際，日本財務大臣片山皋月加強對日元貶值的警告力道。先前有報導稱，日本政府擬推出規模大於預期的經濟刺激方案，強化了市場對首相高市早苗偏向寬鬆、重刺激的看法，這恐讓日本央行放慢升息步伐。

日元貶破155 財相急警告！高市刺激方案越滾越大 市場緊張。(圖:shutterstock)

片山皋月週二 (18 日) 表示，「我看到外匯市場出現極度單邊、而且快速的變動，我對此相當憂心。」她並補充，政府正以高度警戒關注外匯市場是否出現過度波動或無序走勢。截至發稿時間上午 10 點半左右，日元約在 155.20 附近，較先前低點略有回升。

日元兌美元跌破關鍵心理關卡 155，加劇了市場對日本政府可能出手幹預以遏制日元進一步走弱的擔憂。日元兌歐元匯率當天稍早也跌破 180，創下自 1999 年歐元推出以來的最低水準。

最新一波日元走貶，部分是因市場擔憂高市早苗即將公布的經濟刺激方案，以及追加預算規模恐愈來愈大，讓日本央行更趨保守。片山皐月表示，方案「確實有變大」，但目前不便透露細節。日本媒體上周指出，整體規模可能達 17 兆日元、追加預算約 14 兆日元。

片山皋月也表示，鑑於第三季日本 GDP 出現六個季度來的首次萎縮，有必要制定一項規模可觀的刺激計劃。

她指出：「有人說，本季數據沒有先前最悲觀的預期那麼差，像是消費和投資都有回升。但美國關稅導致出口下滑，仍然足以讓政府必須推出經濟對策。」

為了負擔這些支出，日本很可能需要再發行公債，讓本已沉重的債務負擔再度增加。對財政惡化的疑慮，本週也推升日本公債殖利率，尤其是超長天期部分，這可能削弱市場對週三 (19 日) 將進行的 20 年期公債標售的需求。

負責編制經濟方案的成長戰略大臣城內實也表示，政府將繼續密切關注殖利率走勢。

同時，高市早苗週二晚稍晚將與日本央行行長植田和男會面。投資人密切關注高市早苗在央行升息問題上的態度是否會有所轉變。