鉅亨網編輯林羿君 2025-06-09 06:50

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美國新創公司 Starcloud 計畫在今年 8 月將一顆冰箱大小衛星送入太空，這將是第一顆搭載輝達 (NVDA-US) H100 晶片的衛星。

太空AI資料中心要來了！輝達H100晶片衛星即將發射。(圖:shutterstock)

據悉，它仍將成為軌道上最強大的計算機，其性能是現有國際太空站和其他衛星運算能力的 100 倍。不過，此軌道資料中心的耗電量僅 1 千瓦，運算能力遠低於地面的巨型資料中心，僅能運行 GoogleGemini 或 OpenAI GPT 的簡化版本。

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Starcloud 的目標是在太空中建造首個千兆瓦級別的資料中心，由 4 平方千米的大型太陽能電池陣供電，托架上裝滿 AI 晶片。該資料中心將使用雷射與現有的衛星網路星座（如 SpaceX 的 Starlink 和亞馬遜的 Kuiper）進行通信，這些星座將與地球之間傳輸資料。

隨著 AI 技術的爆炸性發展，資料中心對電力的需求正以前所未有的速度成長。當地球難以承受指數級算力需求時，越來越多的公司和投資者把目光抬向 36,000 公里外的軌道空間。

軌道上的太陽可以全天候、不間斷供應，理論上可以徹底擺脫地面能源系統對化石燃料的依賴。

Starcloud 已獲得 Y Combinator 孵化​​器 2,100 萬美元投資，並計畫透過分階段發射，逐步實現此目標。

Starcloud 創辦人 Philip Johnston 也透露，已與軟銀等潛在大額投資者展開洽談，未來將尋求進一步融資以實現 5 千兆瓦級軌道數據中心目標。他坦言，若能獲得無限資源，該目標在 5 年內可實現。

不僅 Starcloud，另一家美國新創商業太空站開發商 Axiom 公司則計劃在今年底前發射兩個軌道資料中心節點，這些節點使用 CPU 和 GPU 晶片，能夠運行簡化版本的 AI 模型，將服務軍事和商業通訊客戶。 Axiom 目標到 2030 年把資料中心規模擴大到 100 千瓦。

而包括 Google 前執行長施密特、亞馬遜 (AMZN-US) 集團創辦人貝佐斯等科技億萬富豪也在關注這個領域。施密特在今年 4 月購入了火箭公司 Relativity Space 的控股權，目的是將資料中心送入軌道。