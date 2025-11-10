搶佔太陽能！谷歌提「捕日者」計畫 要上太空蓋AI資料中心

鉅亨網新聞中心 2025-11-10 07:46

這項計畫的核心概念，是將谷歌自研的張量處理單元（TPU）AI 晶片，搭載於配備高效太陽能電池板的衛星上，環繞地球運行。Google 估計，在太空中運行的太陽能電池板，其發電效率將是地球上同類裝置的 8 倍，能夠實現全天候供電。

Google Paradigms of Intelligence 部門高級主管 Travis Beals 表示：「未來，太空或許將是實現人工智慧運算規模化的最佳場所。」此舉旨在避開地面數據中心因電力需求激增，所帶來的發電廠碳排放增加和電費上漲等資源限制問題。如果「捕日者」計畫成功啟動，這將成為人類歷史上第一個太空資料中心。

儘管構想令人振奮，谷歌也坦承計畫面臨多項重大技術障礙：

高速通訊：為了與地面數據中心競爭，衛星群之間需要具備每秒數十太比特（Terabits）的數據傳輸通道，這要求衛星必須調整至彼此距離「幾公里以內」的緊密編隊狀態，遠低於目前的運行距離，增加了太空碰撞風險。

輻射耐受：衛星上的 TPU 晶片必須承受太空中更高的輻射強度。Google 已對其最新的 Trillium TPU 進行測試，結果顯示這些晶片在相當於五年任務壽命的總電離劑量下，仍能正常運行。

高昂成本：將大量硬體發射入太空的初始成本非常高昂。不過，該公司進行的成本分析預測，到 21 世紀 30 年代中期，太空數據中心按每千瓦年計算的能源成本，將有望與地球上同等規模的數據中心大致相當。