智通東南亞資服事業開花結果 Q4營運會更好
鉅亨網記者王莞甯 台北
智通科創 (8932-TW) 今 (19) 日召開法說會時指出，自 2023 年啟動的商業轉型並聚焦軟體資訊服務事業的努力，已開花結果，展望第四季，軟體事業群營收比重有機會再攀高，推升營運和獲利成長可期。
智通第三季稅後純益 2.1 億元，季增 33%、年增 534%，獲利能力大幅躍升，同時，單季營業利益率 51%、淨利率 37%，雙雙創歷史新高，主要是因軟體事業群營收占比提高至 74%，成為最重要的成長引擎，而前三季合併營收已超越去年全年。
智通總經理蔡焜煌表示，旗下的海外軟體公司 GLN(Global Line Network) 在東南亞業務快速拓展有成，將繼續強化在海外科技的版圖發展。
GLN 與大型客戶例如 Lenovo、Kamstrup 等深化合作，在系統功能升級、數據整合、安全合規升級以及在多國家部署等等取得階段性進展，另外，AI 應用落地、SaaS 平台開發及整合，以及訂閱制服務的新客戶導入等也多有斬獲，樂觀預估中長期來自訂閱服務的營收貢獻逐步走高。
隨著東南亞電信詐騙問題嚴重，GLN 自主研發「FraudEyes」防詐方案，提供對惡意及詐騙 App 偵測及攔阻、DPI 封包檢測、威脅情報即時更新等功能，正積極接洽印尼、馬來西亞、泰國與越南等國政府單位。
除了 FraudEyes 防詐，GLN 本季再新推出 Captivity、Slaughtery、Infiltration 三大資安方案，已具備完整涵蓋防詐、弱點掃描、偵測、防禦到演練的完整網路安全體系，聚焦東南亞政府、電信和銀行金融機構的合作機會。
智通說明，GLN 已與馬來西亞 Alliance Bank 簽署主服務協議 (MSA)，計畫與 CDNetworks 攜手為馬來西亞的商業銀行提供整合式數位防詐方案。
除了資安領域，AI 應用落地也傳佳績，GLN 在馬來西亞啟動 Anyara Hills 智慧社區系統，結合 AI 和 IoT 跨入智慧社區商業化領域，智通表示，本案已在第三季簽約，預計第四季開始貢獻營收。
而 GLN 也積極著眼耕耘印度龐大的數位金融市場，收購印度當地 NBFC 執照公司 Letul Investment Private Limited，目前進入股權收購協議 (SPA) 簽署階段，目標年底取得第一階段 25% 股權，2026 年再取得 55% 股權，待印度儲備銀行 (Reserve Bank of India, RBI) 核准後，將在印度開展自營小額貸款業務的試營運。
