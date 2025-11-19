search icon



台積電爆技術外洩 三三會林伯豐：離職若有滿意離職金將不會發生

鉅亨網記者黃皓宸 台北

台積電 (2330-TW) (TSM-US) 近期爆出前任副總涉洩密案。對此，三三會理事長林伯豐今 (19) 日表示，企業的技術、資料管理等制度必須建立好，而離職人員若有滿意的離職金，應該就不會有這些事情發生，林伯豐也強調，尤其是台灣企業到中國投資更需注意。

cover image of news article
三三會理事長林伯豐。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

台積電傳退休高層疑涉 2 奈米機密外洩，已退休的管理高層，疑似利用職缺帶走台積電相關先進製程的影印資料，並重新帶槍投靠老東家英特爾 (INTC-US)。據了解，目前經濟部已證實有此事，高檢署也已啟動調查。


林伯豐今日出席三三企業會例會時表示，每家公司技術資料管理，都有自己的一套規範，從他的觀察來看，若企業能夠自主建立完善的管理制度，同時妥善處理離職人員的權益，例如: 合理的離職金，就能大幅降低資料外洩的風險。

此外，針對新台幣匯率近期持續走貶，我國央行與美國財政部發布聯合聲明，讓產業再度關注匯率問題。林伯豐指出，他認為匯率穩定是非常重要，身為產業界代表，當然不歡迎暴力升值，但持續貶值也會讓一般消費者難以承受，政府在穩定匯率的同時，也要避免自己陷入匯率操縱國。


三三企業交流會台積電英特爾台幣匯率

台股
台積電1395-0.71%
台積電ADR277.91-1.45%
英特爾34.33-1.09%
美元/台幣31.254+0.12%

