台積電爆技術外洩 三三會林伯豐：離職若有滿意離職金將不會發生

台積電傳退休高層疑涉 2 奈米機密外洩，已退休的管理高層，疑似利用職缺帶走台積電相關先進製程的影印資料，並重新帶槍投靠老東家英特爾 ( INTC-US )。據了解，目前經濟部已證實有此事，高檢署也已啟動調查。

林伯豐今日出席三三企業會例會時表示，每家公司技術資料管理，都有自己的一套規範，從他的觀察來看，若企業能夠自主建立完善的管理制度，同時妥善處理離職人員的權益，例如: 合理的離職金，就能大幅降低資料外洩的風險。