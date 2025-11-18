德鴻12月中旬掛牌上櫃 喜迎AI產品訂單爆發潮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-18 16:09

資訊軟體服務商德鴻科技 (6910-TW) 預計 12 月中旬完成掛牌上櫃，德鴻董事長林宏興今 (18) 日表示，目前正處於 AI 訂單爆發成長的黃金階段，客戶的採購預算幾乎全面集中於 AI 相關應用，今年 AI 產品訂單金額已達 3 位數成長，看好未來這些 AI 模組與雲端客服中心深度整合的訂單，將持續帶來強勁且可預期的營收動能，同時，已經在談拓展至日本市場的可能性。

德鴻董事長林宏興(右)和總經理史習聖(左)。(鉅亨網記者王莞甯攝)

德鴻總經理史習聖說明，今年協助國籍航空業客服上雲，是最主要的成長動能，明年可望是金融業的雲端客服上雲爆發年，營收動能持續升溫中。

德鴻成立至今已 32 年，致力於語音通訊、客服系統與人工智慧領域的創新應用，尤其相較於市場上多數的文字 AI 廠商，擁有產業稀缺的 Voice AI 語音智能技術，成為推動金融、電信及航空業數位轉型的關鍵夥伴，目前金融業涵蓋率達 60%，電信和航空的涵蓋率也高達 80%。

目前德鴻已成功轉型為 Recurring(訂閱及維護) 的穩健商務模式，使雲端訂閱及維護的營收占比從 42% 成長到 50%，今年前三季度更達 51%，確保了更穩定的獲利來源和營收能見度。

在雲端服務領域，德鴻是全球客戶體驗領先廠商 Genesys 在台最大的雲端方案合作夥伴，並於今年升等為 Premier Partner，憑藉此合作優勢，成功協助三大國籍航空公司導入雲端客服系統，並打入租賃業、零售業等市場。