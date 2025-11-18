德鴻12月中旬掛牌上櫃 喜迎AI產品訂單爆發潮
鉅亨網記者王莞甯 台北
資訊軟體服務商德鴻科技 (6910-TW) 預計 12 月中旬完成掛牌上櫃，德鴻董事長林宏興今 (18) 日表示，目前正處於 AI 訂單爆發成長的黃金階段，客戶的採購預算幾乎全面集中於 AI 相關應用，今年 AI 產品訂單金額已達 3 位數成長，看好未來這些 AI 模組與雲端客服中心深度整合的訂單，將持續帶來強勁且可預期的營收動能，同時，已經在談拓展至日本市場的可能性。
德鴻總經理史習聖說明，今年協助國籍航空業客服上雲，是最主要的成長動能，明年可望是金融業的雲端客服上雲爆發年，營收動能持續升溫中。
德鴻成立至今已 32 年，致力於語音通訊、客服系統與人工智慧領域的創新應用，尤其相較於市場上多數的文字 AI 廠商，擁有產業稀缺的 Voice AI 語音智能技術，成為推動金融、電信及航空業數位轉型的關鍵夥伴，目前金融業涵蓋率達 60%，電信和航空的涵蓋率也高達 80%。
目前德鴻已成功轉型為 Recurring(訂閱及維護) 的穩健商務模式，使雲端訂閱及維護的營收占比從 42% 成長到 50%，今年前三季度更達 51%，確保了更穩定的獲利來源和營收能見度。
在雲端服務領域，德鴻是全球客戶體驗領先廠商 Genesys 在台最大的雲端方案合作夥伴，並於今年升等為 Premier Partner，憑藉此合作優勢，成功協助三大國籍航空公司導入雲端客服系統，並打入租賃業、零售業等市場。
整體而言，德鴻強調，以「雲端放量」、「AI 應用深化」與「金融上雲啟動」三策略推進成長─從短期多產業雲端訂閱放量，延伸至長期金融上雲帶來的結構性機會。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 仁大資訊12月中旬掛牌上櫃 每股承銷價48元
- 嘉實新股掛牌上櫃漲逾2成 中籤戶現賺約2萬元
- 和碩「金孫」永擎明掛牌上市 競拍均價334.95元申購中籤率低至0.67%
- 矽瑪AI雲端、車用訂單強 動能延續到明年上半年
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇