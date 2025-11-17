仁大資訊12月中旬掛牌上櫃 每股承銷價48元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-17 17:43

資訊服務業者仁大資訊 (7767-TW) 將於 18 日舉辦上櫃前業績發表會，預計 12 月中旬掛牌，暫定每股承銷價 48 元，由於仁大已成功從傳統 SI 廠商轉型為全方位資訊服務集團，成長動能備受資本市場關注。

仁大資訊12月中旬掛牌上櫃 每股承銷價 48 元。(圖：仁大資訊提供)

仁大資訊營運涵蓋硬體維運、系統整合、AI 模組與金融科技應用，並透過併購金腦數位，擴張 FinTech 與 AI 模組等版圖。

‌



仁大資訊表示，目前於全台設有 13 個服務據點，結合料件倉庫和自有物流車隊，建立起全台密度最高的到府維運網絡。

而仁大資訊可依產業需求彈性提供 7x24、5x12、5x8 等多元維運模式，成為金融機構與大型製造企業指定合作夥伴，也是 ASUS、HP、Lenovo 等國際大廠的原廠授權維修中心，具備從規劃、建置到維運的一條龍整合實力。

仁大資訊強調，配合自建 7x24 客服中心和正職工程師團隊，仁大資訊可提供 2 小時到場、4 小時完修等高標準 SLA 服務，形成業界難以複製的競爭門檻。

在技術能量方面，仁大累計取得超過 700 張國際專業證照，技術認證涵蓋雲端虛擬化、資訊安全、伺服器、儲存備份等領域，並擁有超過 300 位專業工程師。

由於仁大資訊營收結構穩健，近三年金融業貢獻約 34-40%，製造業則 26-39%，兩大產業合計貢獻超過 60% 營收。

仁大資訊進一步指出，企業 IT 設備汰換具有固定週期，加上 2025 年 Windows 10 正式退場帶動企業換機潮，公司在巨量專案複製和佈建能力上擁有明顯優勢，同時，近年承接遠傳併亞太電信、星展併花旗消等重大專案，也展現大型導入與維運的市場地位。

國際調研機構 Statista 預估，台灣 IT 服務市場將於今年達 95.5 億美元，未來以 CAGR 5.59% 穩健成長至 2029 年。