智冠子公司智雲科技啟動雙引擎策略 結盟威彼、北祥切入資安市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-28 18:48

智冠 (5478-TW) 集團子公司智雲科技今 (28) 日宣布，啟動雲端與資安的雙引擎策略，攜手威彼資訊與北祥科技服務，組成三方策略聯盟，透過導入國際級產品 DBSAFER、在地化與安裝測試，啟用教育中心，打造完整的資安生態鏈。

智冠子公司智雲科技結盟威彼、北祥 切入資安市場。(圖：智冠提供)

此次策略聯盟在合作架構上，智雲科技作為 DBSAFER 台灣總代理，與威彼資訊共同負責導入國際級產品與頒發認證，確保服務品質與全球標準接軌；北祥科技服務負責在地推廣與教育訓練，於內湖成立 DBSAFER 資安教育中心，推出 PCB 專業認證課程。結合國際產品、在地培訓、認證體系的三方合作模式，協助企業從技術導入到人才培訓一次到位。

智冠集團財管中心總經理鍾興博表示，智冠集團長期深耕數位娛樂與遊戲產業，無論是遊戲內容、金流交易或玩家資料，安全防護都是維繫信任與品牌永續的基石；此次三方策略聯盟，象徵智雲科技從雲端服務供應商進化為企業資安夥伴，未來將持續深化雲端與資安雙軸發展，完善集團在數位信任的整體佈局。

DBSAFER 為韓國市佔超過 7 成的企業級資安品牌，全球累積逾 6,000 家標竿企業與政府機關採用，涵蓋金融、電信、醫療等產業。產品以模組化架構整合帳號權限管理、使用者行為記錄與資料庫異常偵測等功能，協助企業落實法規遵循，建立自動化防護管理體系。

而 BSAFER 全新功能「FaceLocker」採用 Vision AI 技術，持續對臉部進行身份驗證，提供無密碼、無感驗證體驗。系統能即時偵測授權人員離席、未授權或多人共用等異常行為，並自動中斷使用與鎖定，確保資料安全；「FaceLocker」同時具備強大反欺騙（Anti-Spoofing）、反偽造與防偷拍防護機制，能透過離線認證持續運作，協助企業打造零信任的安全環境。