嘉實新股掛牌上櫃漲逾2成 中籤戶現賺約2萬元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-17 10:20

金融資訊服務商嘉實 (3158-TW) 今 (17) 日以承銷價 80 元掛牌上櫃，早盤 102 元開出，等於中籤戶可賺進約 2 萬元的紅包，盤中在百元價附近震盪，漲幅逾 20%，穩步展開掛牌蜜月行情。

嘉實以承銷價80元掛牌上櫃，早盤102元開出。(圖：嘉實提供)

為配合首次上櫃前公開承銷，嘉實辦理現金增資發行新股 3,500 張，嘉實表示，此次現增募得資金將用於強化產品研發、海外市場拓展和 AI 與量化交易平台建置，藉由資本市場挹注，推動公司邁向下一階段成長。

嘉實成立至今已逾 25 年， 核心產品是「XQ 全球贏家」，正持續導入更多資訊解決方案，同時規劃透過日本全資子公司 SysJust Japan 推動國際版 XQ 平台，拚打造跨境金融資訊生態系。

嘉實去年合併營收 9.45 億元，年增 15%，並已連 20 年成長，稅後純益 1.93 億元，年增 24.5%，每股純益 (EPS)7.32 元，為連續 4 年賺逾半個股本。

而嘉實今年前 10 月合併營收 8.11 億元，年增 9.9%，前三季稅後純益 1.26 億元，年減 3.4%，EPS 4.7 元。