search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股盤後〉台積電尾盤遭摜跌破1400元 大盤4天跌掉1373點

鉅亨網記者張欽發 台北

台股今 (19) 日市場焦點仍在電子股之上並由傳出漲價訊息的中小型被動元件族群成為盤中的多頭指標，但尾盤因台積電 (2330-TW) 遭大單狙殺，以下跌 10 元或跌 0.71%，收在 1395 元，造成大盤 82 點的跌點，使大盤以下跌 176 點，或跌 0.66%，收在 26580.12 點，累計 4 個交易日跌 1373.25 點，成交值萎縮爲 4943.38 億元。

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電尾盤遭大單摜殺棄守1400元 大盤跌176點。(鉅亨網記者張欽發攝)

而在台北匯市方面， 台幣兌美元今日以 31.190 元、升值 2.7 分開出，但隨美元走強、台股翻黑，台幣由升轉貶，中午貶值 2.3 分，暫收 31.240 元。


資深證券分析師黃漢成指出，台股由歷史高點的 28554.61 點，下跌到今天收盤的 26580.12 點，跌點高達 1974.49 點，但相對於台股由今年 4 月上漲到高點的上漲 1 萬 1000 點，跌幅仍算輕，現階段台股在 2 萬 6000 點的高位階，向上拉升的力道有點不足，目前市場也在觀望來自美國輝達的最新財報公布。

黃漢成指出，台股在季線 26373.93 點位置應可獲短暫支撐再進行另一波的修正，主要在電子股已經進入淡季，而且這個淡季要一直延續到明年的 3 月，台股將因此進入修正。

台北股市今天集中 市場大盤以 26708.28 點開出，最高 26902.97 點，收在最低點的 26580.12 點，成交值萎縮爲 4943.38 億元。電子股占大盤成交比重的 76.16%，終場下跌 0.73%。

今天在權值股台積電尾盤遭到賣單摜殺下跌 10 元以 1395 元作收、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 、廣達 (2382-TW) 都收黑，由傳出漲價訊息的中小型被動元件族群成為盤中的多頭指標。

IC 載板股包括欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 全數收黑。

航運類股收紅上漲 0.05%，成交值占大盤的 2.01%，除長榮 (2603-TW) 收平盤之外， 陽明 (26609-TW) 及萬海 (2615-TW) 都收黑。


文章標籤

輝達台股盤後台積電航運AI被動元件TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1395-0.71%
長榮179.5+0.00%
景碩134.5-7.56%
南電251-5.46%
欣興160.5-5.59%
廣達267-1.11%
聯發科1160-0.85%
鴻海229-0.43%
萬海82.5-0.96%
輝達181.36-2.81%
美元/台幣31.240+0.07%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

偏強
景碩

91.3%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
長榮

71.43%

勝率
中強短弱
台積電

42.86%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty