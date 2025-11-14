〈台股盤後〉重挫506點失守月線 收27397點周線連二黑
鉅亨網記者魏志豪 台北
美股四大指數全面回檔，加上尾盤時段那斯達克期貨再度翻黑下殺，台股今 (14) 日終場重挫 506.06 點，收在 27,397.5 點，摜破五日線與月線大關，並回測前低 27,373 點支撐，成交量達 5,881 億元，雖較昨日 6,738 億元收斂，但仍是近期大量；以單周來看，指數一共下挫 253 點，呈現周線連二黑。
權值股普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 跳空下挫超過 2%，仍在短期均線下，並回測季線支撐，鴻海 (2317-TW) 與台達電 (2308-TW) 更雙雙重跌 4%，聯發科 (2454-TW) 也因賣壓沉重，一度跌至 1,225 元，下探至今年 4 月股災以來的新低點，與廣達 (2382-TW) 同樣有 2% 左右的跌幅。
高價股也難逃賣壓，股王信驊 (5274-TW) 在昨日創高後，今日迅速拉回，跌幅超過半根，也失守 6,000 元整數關卡，緯穎 (6669-TW)、力旺 (3529-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、奇鋐 (3017-TW) 與富世達 (6805-TW) 都有 2-5% 的跌幅，跌勢相當慘重。
成交重心方面，隨著記憶體報價漲勢顯著趨緩，今日獲利了結賣壓出籠，指標股創見 (2451-TW) 歷經連五日漲停後，今日一度亮燈跌停，終場收跌 9%，其他如華東 (8110-TW)、宜鼎 (5289-TW)、華泰 (2329-TW)、華邦電 (2344-TW)、力成 (6239-TW)、力積電 (6770-TW) 與南亞科 (2408-TW) 都有 3% 以上的跌幅，族群調節力道大。
