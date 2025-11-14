〈台股盤後〉重挫506點失守月線 收27397點周線連二黑

美股四大指數全面回檔，加上尾盤時段那斯達克期貨再度翻黑下殺，台股今 (14) 日終場重挫 506.06 點，收在 27,397.5 點，摜破五日線與月線大關，並回測前低 27,373 點支撐，成交量達 5,881 億元，雖較昨日 6,738 億元收斂，但仍是近期大量；以單周來看，指數一共下挫 253 點，呈現周線連二黑。