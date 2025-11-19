鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-19 12:07

汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 在第三季營運陷谷底，單季營收 38.58 億元，本業並出現虧損，稅後純益 7425 萬元，單季每股純益 0.19 元，主要因出貨量低且匯率相對不利，而第四季敬鵬營運略有回溫的跡象；10 月營收也以 13.92 億元改寫近 12 個月來新高。

敬鵬前三季汽車板出貨占比達75% Q4營運略有回溫走勢。(鉅亨網記者張欽發攝)

在傳統汽車板以 4-11 月出貨量較佳的旺季之下，敬鵬 11 月營收推估仍應有表現。

敬鵬 2025 年前三季營收 117.9 億元，毛利率 10.67%，稅後純益 3.8 億元，每股純益達 0.96 元。

敬鵬統計， 2025 年 1-9 月汽車板占營收比重 75%，較 2024 年全年平均占營收比 78% 爲低，而工業用板 15% 、網通 6% 、消費性電子應用 4%，其中並以工業用的控制板比重提升最快，推估與 AI 的自動化生產推進，造成對工業用板需求增加有關。