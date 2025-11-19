敬鵬前三季汽車板出貨占比達75% Q4營運略有回溫走勢
鉅亨網記者張欽發 台北
汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 在第三季營運陷谷底，單季營收 38.58 億元，本業並出現虧損，稅後純益 7425 萬元，單季每股純益 0.19 元，主要因出貨量低且匯率相對不利，而第四季敬鵬營運略有回溫的跡象；10 月營收也以 13.92 億元改寫近 12 個月來新高。
在傳統汽車板以 4-11 月出貨量較佳的旺季之下，敬鵬 11 月營收推估仍應有表現。
敬鵬 2025 年前三季營收 117.9 億元，毛利率 10.67%，稅後純益 3.8 億元，每股純益達 0.96 元。
敬鵬統計， 2025 年 1-9 月汽車板占營收比重 75%，較 2024 年全年平均占營收比 78% 爲低，而工業用板 15% 、網通 6% 、消費性電子應用 4%，其中並以工業用的控制板比重提升最快，推估與 AI 的自動化生產推進，造成對工業用板需求增加有關。
今年敬鵬規劃 2025 年的資本並達 10 億元水準，主要投資於泰國的生產線的改善並興建新廠，此金額也優於 2024 年的 6.7 億元實際資本支出金額，敬鵬泰國產能案的擴充案在今年起跑，敬鵬主管指出，敬鵬泰國產能案的擴充案包括原廠區的更新產能在第二季完工，第三季起新產能陸續開出，而新建廠區規劃也獲泰國官方批准，並已發包動工。
在台系 PCB 廠陸續開出泰國新產能同時，包括燿華 (2367-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 及欣興 (3037-TW)、定穎 (3715-TW) 也都指向在泰生產車用板。
